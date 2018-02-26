Здоровье

  • 98
    •  / 

Смертельно опасное слабоумие признали заразным

Смертельно опасное слабоумие признали заразным
Ученые университетского колледжа Лондона нашли доказательства того, что старческая деменция может передаваться через хирургические инструменты.
Исследователи описали восемь случаев церебральной амилоидной ангиопатии (ЦАА) с мозговым кровотечением, которая развилась у пациентов, ранее перенесших операцию на головном мозге.

При церебральной амилоидной ангиопатии поражаются сосуды головного мозга и происходит накопление амилоидов — белков, которые, как считается, провоцирует развитие болезни Альцгеймера.

Однако пока у больных ЦАА не были обнаружено характерного для смертельно опасной деменции значительного количества тау-белка, который образует клубки и нарушает формирование микротрубочек, необходимых для транспортировки веществ в клетках.

По словам исследователей, необходимо разработать новые методы обработки хирургических инструментов, чтобы предотвратить передачу патологических белков при операциях на мозге. В то же время амилоиды устойчивы к обычным способам обеззараживания, в том числе кипячению, сушке и воздействию формальдегида.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей26 февраля

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.7548 грн
100 EUR 3319.33 грн
100 USD 2698.87 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи