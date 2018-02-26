Ученые нашли легкий способ улучшить память
26 февраля 2018 г.
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26 февраля 2018 г.
По мнению ученых, бег уменьшает негативное влияние хронического стресса на гиппокамп — часть головного мозга, отвечающую за память.
Исследователи провели эксперимент на мышах. Одна группа животных использовала колесики в течение 4-недельного периода (в среднем пробегала по пять километров в день), тогда как другая группа мышей вела малоподвижный образ жизни. Половина каждой группы подвергалась стрессовым ситуациям, таким как ходьба на приподнятой платформе или плавание в холодной воде.
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