Ученые нашли легкий способ улучшить память

Ученые из Университета Бригама Янга в США установили связь между бегом и улучшением памяти.

По мнению ученых, бег уменьшает негативное влияние хронического стресса на гиппокамп — часть головного мозга, отвечающую за память.

Исследователи провели эксперимент на мышах. Одна группа животных использовала колесики в течение 4-недельного периода (в среднем пробегала по пять километров в день), тогда как другая группа мышей вела малоподвижный образ жизни. Половина каждой группы подвергалась стрессовым ситуациям, таким как ходьба на приподнятой платформе или плавание в холодной воде.