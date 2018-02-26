Культура

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Умер создатель ковбоя Вуди из «Истории игрушек»

Умер создатель ковбоя Вуди из «Истории игрушек»
В США скончался художник-мультипликатор Бад Лаки.
Об этом сообщил его сын Энди.

Аниматору было 83 года, он умер после продолжительной болезни в хосписе Ньютауна, штат Коннектикут.

Лаки — создатель главного героя мультфильма «История игрушек», ковбоя Вуди, а также автор мультфильмов, показанных в передаче «Улица Сезам».

«Бад Лаки — один из настоящих невоспетых героев анимации. Бад помог создать большинство наших фильмов, начиная с "Истории игрушек". Он был пятым аниматором, нанятым в Pixar», — говорил о нем один из руководителей Pixar и Disney Джон Лассетер.

В 2004 году Лаки был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший короткометражный фильм».

Аниматор также озвучил персонажей картин «Суперсемейка» и «Винни Пух».

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