Умер создатель ковбоя Вуди из «Истории игрушек»
26 февраля 2018 г.
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26 февраля 2018 г.
Аниматору было 83 года, он умер после продолжительной болезни в хосписе Ньютауна, штат Коннектикут.
Лаки — создатель главного героя мультфильма «История игрушек», ковбоя Вуди, а также автор мультфильмов, показанных в передаче «Улица Сезам».
«Бад Лаки — один из настоящих невоспетых героев анимации. Бад помог создать большинство наших фильмов, начиная с "Истории игрушек". Он был пятым аниматором, нанятым в Pixar», — говорил о нем один из руководителей Pixar и Disney Джон Лассетер.
В 2004 году Лаки был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший короткометражный фильм».
Аниматор также озвучил персонажей картин «Суперсемейка» и «Винни Пух».
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