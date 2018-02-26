Кевин Смит попал в больницу с сердечным приступом
26 февраля 2018 г.
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26 февраля 2018 г.
«После первого шоу этим вечером я перенес жесточайший сердечный приступ. Доктор, который спас мне жизнь, сказал мне, что у меня была полностью заблокирована сердечная артерия. Если бы я не отменил второе шоу и не поехал в больницу, я бы умер ночью», — написал он.
Он также опубликовал фотографию с больничной койки.
Кевин Смит снял такие комедийные ленты, как «Клерки», «Клерки 2», «Догма» и «Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар». В этих картинах он также исполнил роль молчаливого Боба. Помимо этого, режиссер создал фильмы «В погоне за Эми», «Лоботрясы», «Девушка из Джерси» и «Зак и Мири снимают порно».
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