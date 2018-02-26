Украина

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Первый день весны принесет в Украину снежные заносы

Первый день весны принесет в Украину снежные заносы
В Украину 1 марта с территории Турции через Черное море придет циклонический вихрь, который принесет сильнейший снегопад.
Как сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида, завтра в Украине удержится холодная погода -17...-22, в Черниговской и Сумской областях до -25 мороза. На юге от -15...17 до -8...-10 мороза.

"Кроме температуры, в ближайшие дни мы ожидаем перемещения через территорию Украины двух циклонов: первый - менее активный, второй - более активный", - сообщил он.

Первый циклон пройдет 28 февраля, с Черного моря в направлении Харькова и обусловит умеренные и сильные снегопады, метели и усиление скорости ветра. При этом 27-28 февраля в большинстве областей покров снега не будет значительным, 10-15 мм.

"Но уже 1 марта, где-то с территории Турции через Черное море к нам придет следующий циклонический вихрь, который будет более активным, и днем 1 марта он будет в центральной части Украины", - сказал Кульбида.

Количество осадков при этом ожидается вдвое больше (до 25-30 мм), чем во время первого циклона, во всех областях, кроме западных и Луганской области.

"Если подытожить эти два периода, ночью 27 февраля в южных областях Украины, а днем по всей территории, кроме западных областей, ждем умеренный снег. На юге, а также в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Донецкой областях сильный снег, причем практически везде будет наблюдаться усиление ветра 15-20 м/с, кроме запада и севера, что обусловит достаточно сильные метели во многих областях", - сообщил он.

28 февраля будет некоторое ослабление и прекращение опасных явлений, но это будет кратковременное затишье.

"Потому что уже 1 марта по всей территории Украины, кроме западных областей, ждем сильных снегопадов. А в таких областях как Херсонская, Запорожская, Кировоградская, Черкасская, Днепропетровская, а также восточные районы Киевской области, Полтавская, Сумская, Харьковская и Донецкая области - сильный и местами очень сильный снег, сильные метели и уже снежные заносы, поскольку усиление ветра будет более существенным", - сказал он.

В Приазовье, по его словам, усиление ветра ожидается до 25-27 м/с.

Высота снежного покрова за эти два циклона увеличится во всех областях, кроме западных, на 15-20 см. А в Полтавской, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Черкасской и Днепропетровской - 25-30 см, местами до 35 см.

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