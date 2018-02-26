В Харькове пройдет почти полсотни крупных спортивных мероприятий

Спортивные мероприятия становятся традицией города

На спортивные состязания – всей семьей

Где поиграть в уличный футбол?

Мнение молодежи учитывается

Личное дело

Алексей Сергеевич Чубаров родился 6 марта 1986 года в Светловодске Кировоградской области. В 2008 году окончил Харьковский национальный экономический университет по специальности «международная экономика». В 2008–2009 годах работал главным специалистом по подготовке к Евро-2012 в ГУ экономики ХОГА. С ноября 2009 года — главный специалист в Департаменте по подготовке к Евро-2012 Харьковского горсовета. С января 2011 года — замдиректора Департамента по подготовке к Евро-2012. В ноябре 2012 года возглавил Департамент спортивных имиджевых проектов и маркетинга горсовета. Сейчас – директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта горсовета.

Женат, есть ребенок. Хобби — большой теннис, футбол, был болельщиком «Металлиста». родился 6 марта 1986 года в Светловодске Кировоградской области. В 2008 году окончил Харьковский национальный экономический университет по специальности «международная экономика». В 2008–2009 годах работал главным специалистом по подготовке к Евро-2012 в ГУ экономики ХОГА. С ноября 2009 года — главный специалист в Департаменте по подготовке к Евро-2012 Харьковского горсовета. С января 2011 года — замдиректора Департамента по подготовке к Евро-2012. В ноябре 2012 года возглавил Департамент спортивных имиджевых проектов и маркетинга горсовета. Сейчас – директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта горсовета.Женат, есть ребенок. Хобби — большой теннис, футбол, был болельщиком «Металлиста».

— Алексей Сергеевич, здравствуйте. Меня зовут Николай. Прочитал, что на 2018 год в Харькове запланировано множество имиджевых мероприятий. Что это за мероприятия?— В 2018 году мы планируем проведение порядка 45 крупных спортивных соревнований – имиджевых для Харькова. Большинство из них помогли нашему городу получить звание спортивной столицы Украины. Стараемся каждый год совершенствовать существующие мероприятия и, конечно же, привозить харьковчанам что-то новое и интересное.— А чем будете открывать новый спортивный год?— Начинается спортивный год уже 29 апреля – с традиционного, уже пятого «Харьковского марафона». В этом году мы немного изменили трассу, сертифицировали ее. Это единственная трасса в Украине, которая имеет статус сертифицированной в Международном сообществе и находится в сети всех крупных международных марафонов, которые проходят в мире. С каждым годом увеличивается количество бегунов, которые проходят марафонскую дистанцию – 42 км 195 метров. Сейчас уже зарегистрировалось порядка 250 человек. Мы надеемся, что будет порядка 400 именно марафонцев.Традиционно самыми массовыми остаются забег на 4 км 200 м — так называемая одна десятая часть основного марафона; а также забеги на 10 км, собирающие 4000-5000 человек. Надеюсь, нынешний год не станет исключением. Мы подготовили дополнительные точки питания, дополнительные сервисы для участников и, конечно же, ждем большое количество туристов-спортсменов из всех регионов Украины и не только. С нами уже контактируют иностранные делегации.— Какие еще крепкие проекты реализуются в Харькове не первый год?— Май будет достаточно активным месяцем — нас ожидает традиционный «Харьковский вальс» с изменением локаций. В этом году мы его проведем около театра оперы и балета. Буквально сегодня (20 февраля. –) симфонический оркестр подтвердил свое участие. Подарим харьковчанам действительно масштабное и зрелищное культурно-спортивное мероприятие, где лучшие танцоры города поборются за звание чемпионов.Также будет проводиться уже 12-й по счету традиционный Харьковский велодень. Совсем скоро предложим харьковчанам самим выбрать флеш-моб, в котором они хотят поучаствовать. Подать идею или, возможно, предложить какой-то другой формат можно будет через определенную форму на нашем сайте. Лучшие идеи будут воплощены в жизнь, а тому, кто ее предложил, обещаем подготовить хороший подарок со стороны спонсоров и организаторов.Нельзя не вспомнить и пробеги, которые мы организовываем в форме триатлонов. Это действительно харьковский бренд, который собирает большее количество участников из всей Украины.— Добрый день. Меня зовут Елена. Алексей Сергеевич, какие из интересных проектов будут проводиться в этом году впервые?— В мае мы планируем открытие Велодома на Белгородском шоссе. И соответственно к этой дате приурочено проведение харьковской велогонки — 100 км на велосипеде до границы с Белгородом и обратно. Подобные мероприятия проходят и в Киеве, и в Одессе, и собирают порядка полутора тысяч велосипедистов из всей Украины. Теперь и мы можем пригласить всех желающих. Чуть позже будет открыта регистрация — следите, смотрите, участвуйте.Кроме того, мы подготовили мероприятие под названием «Царь горы» — проезд на велосипеде в гору на скорость. Кто быстрее заедет – тот будет победителем.Также мы сейчас ведем переговоры по поводу проведения «Гонки нации». Это достаточно значимое мероприятие в рамках всей страны. Возможно, оно будет проведено в этом году. Надеемся, что организаторы дадут свое согласие.А еще — традиционный фестиваль, который состоится в этом году 16 июня на стадионе «Металлист». Но в этот раз мы объединим силовые виды спорта – это и «Богатырские игры», и воркаут, и кросс-фит — в одной локации. Постараемся создать фитнес-концепцию, привезти опытных специалистов-профессионалов из Европы.— А кто придумывает эти новые мероприятия?— В основном общественные организации либо мы совместно с ними. Этот процесс происходит постоянно. Изучается, анализируется опыт со всего мира, собираются интересные ивенты, имплементируются у нас.— Планируете ли, что они станут традиционными для нашего города?— Мы стремимся к тому, чтобы все наши спортивные мероприятия были традиционными. Таким образом мы развиваем тот или иной вид спорта, привлекая людей. А дальше включается работа федераций – насколько они смогут заинтересовать потенциальных клиентов, чтобы они приводили детей и сами занимались тем или иным видом спорта.Конечно же, есть мероприятия, которые не прижились по каким-то причинам – объективным или субъективным. Мы стараемся их корректировать, переводить в новый формат, делать их интереснее для жителей города.Самая важная часть работы – это, наверное, привлечь молодых харьковчан, детей к занятиям, привить им любовь к спорту. Три года назад появились «Харьковские спортивные школьные лиги» – уникальный проект для Украины. За основу взяли школьную баскетбольную лигу. В первый год в школьной лиге по баскетболу участвовало 80 команд, на следующий — 182, а уже в этом году – 372 команды. Их судят профессиональные игроки БК «Политехник». Если брать в абсолютных цифрах, то сегодня в тех или иных соревнованиях в школьных лигах участвуют около 14 тысяч детей. Сейчас турниры проходят в десяти видах спорта. Остальные федерации увидели, что это работает, увидели формат, поняли наши цели и активно присоединяются.— Алексей Сергеевич, здравствуйте. Денис беспокоит. Есть ли среди запланированных на этот год мероприятий уличные проекты, в которых могут принять участие все горожане?— Да, и таких проектов много. О марафоне и велодне мы уже говорили. Кроме того, у нас есть проект Street Culture (уличная культура), аналогов которому нет в Украине. Мы собрали ребят, которые занимаются уличными видами спорта, объединили их, прописали план мероприятий на год. Их порядка пятнадцати — и скейтбординг, и BMX (велосипедный мотокросс), и брейк-данс…Хочу заметить, все наши мероприятия социально ориентированы. Исключительно профессиональных спортивных событий не так много – марафон, например. Понятно, что большое количество марафонцев – это все-таки профессиональные бегуны, но каждый человек, в принципе, в течение полугода, задавшись целью, может подготовиться к марафону.— А где можно поучаствовать всей семьей?— В этом году мы запускаем проект под названием «Мы сможем», ориентированный непосредственно на семью. Сейчас как раз разрабатывается формат мероприятия — то ли это будут какие-то веселые старты, то ли конкретные занятия каким-то видом спорта... Но суть будет заключаться в том, чтобы задания выполняла вся семья.— Добрый день. Меня Максим зовут. Алексей Сергеевич, насколько сейчас развит уличный футбол?— Не могу сказать, что уличный футбол сегодня слишком уж популярен. Многие даже не знают правил. А мы как раз хотим привить интерес к уличному футболу, поскольку игроков очень много. И в этом году проведем как минимум два мероприятия, которые, надеемся, понравятся харьковчанам.— Может, людям просто негде играть? Есть ли в городе уличные стадионы?— Стадионов достаточно большое количество. Тем более каждый год мы стараемся строить как минимум по десять стадионов. Это отличное место для занятий с искусственным покрытием. Все условия, чтобы тренироваться.— Алексей Сергеевич, добрый день. Меня зовут Александр. На перекрестке Юбилейного проспекта и проспекта Ландау была оборудована площадка, на которой жильцы окрестных домов частенько играли в футбол. Несколько лет назад на этом месте стали строить дом. Огородили все забором — грязь, песок, камни и никакого спорта. Что вы делаете, чтобы подобные площадки не уничтожались, а наоборот – появлялись?— Каждый день к нам в департамент поступают обращения от жителей города касательно той или иной спортивной площадки. На каждую площадку мы выезжаем, фотографируем, смотрим, что можно сделать, чтобы она продолжала существование и там занимались жители микрорайона. На протяжении двух лет мы реконструировали порядка сорока спортивных площадок. Кроме того, другие департаменты занимаются придомовыми территориями, где расположена спортивная инфраструктура, и приводят их в порядок. Если есть вопрос заявителя – мы с ним разберемся и дадим конкретный ответ.— А как можно к вам обратиться?— Можно написать по электронной почте, отправить письменное обращение на имя городского головы, сообщение на страничке в «Фейсбуке» городскому голове — доступны всевозможные средства коммуникации с властью. И обращение не останется без внимания. Всю информацию можно найти на сайте горсовета.— Здравствуйте, Алексей Сергеевич. Запланированы ли еще какие-то мероприятия, направленные на развитие молодежной политики? Меня зовут Виктория.— Буквально несколько дней назад в Киеве прошло мероприятие «Выбор молодежной столицы Украины». К сожалению, мы не получили это звание – оно досталось нашим коллегам из Львова. Хотя позволю себе не согласиться с выбором компетентного жюри — это мое субъективное мнение. Мероприятия, связанные с молодежью, которые сегодня проходят в Харькове, ни по количеству, ни по качеству не уступают львовским.И таких мероприятий очень много. И основным их двигателем, локомотивом является Харьковский молодежный совет при городском голове. Буквально сейчас идет презентация каждой из десяти профильных комиссий по различным сферам деятельности города — культура, спорт, инфраструктура, экология и т.д.На сегодняшний день в Харькове проводится 90 таких мероприятий и все они абсолютно разные. Нельзя сказать, что они связаны исключительно с молодежной политикой – это нечто большее. И что меня радует – молодежный совет начал постепенно влиять на решения, которые принимаются непосредственно городским советом. И качество предложенных идей действительно на высоком уровне.Например, мероприятия, связанные с профориентацией. В прошлом году мы провели возле ХНАТОБа «Ярмарку вакансий», на которой было представлено порядка 50 различных предприятий, которые стремились завербовать студентов. Около 3000 студентов посетили это мероприятие, и 300 человек удалось трудоустроить. Будем продолжать работать в этом направлении – развивать уровень компетенции молодых людей, проводить с ними всевозможные тренинги, занятия.Сейчас начала работу интернет-платформа «Портал Харьковчанина», на которой будут выставляться всевозможные анонсы, новости, касающиеся проводимых мероприятий, связанных с молодежной политикой города. То есть возможности для молодежи созданы – нужно только быть активным, стремиться к чему-то.До конца марта принимаются заявки от студентов вузов на участие в проекте «Молодой человек года» и конкурсе молодежных инициатив. По опыту прошлых лет, студенты активно откликаются, участвуют. Тем более что победители, допустим, конкурса молодежных инициатив получают довольно весомые награды: за 1-е место – 20 тысяч гривен, за второе – 15 тысяч, за третье – 10 тысяч. Всего 50 номинаций. Это хороший стимул.Если говорить о результатах работы молодежи, то лучшим показателем является внедрение такого проекта, как «Бюджет участия». Это когда каждый житель города может подать свою инициативу, проект. И если он получит одобрение харьковчан — то будет профинансирован, и профильный департамент его выполнит. На год под такие проекты выделяется 50 миллионов гривен из городского бюджета.— А как это работает?— Заявитель — либо отдельный человек, либо общественная организация – подает ту или иную инициативу, допустим, провести театральный фестиваль. Расписывает бюджет. Если жители города голосуют на сайте за проект, и он набирает определенное количество голосов – то до конца года театральный фестиваль должен быть проведен.И все это будет реализовано на платформе «Портал харьковчанина» — новости, «Бюджет участия», всевозможные опросы. То есть теперь каждый харьковчанин, по нашей задумке, сможет так или иначе влиять на жизнь города. Портал уже запущен. Сейчас идет отбор в рабочую группу по оценке проектов – шесть представителей общественных организаций, за которых опять-таки будут голосовать жители города. И на сегодняшний день уже можно предлагать проекты к реализации. Ориентируемся, что в начале июня они начнут финансироваться.