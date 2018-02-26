В Харькове пройдет почти полсотни крупных спортивных мероприятий

— Алексей Сергеевич, здравствуйте. Меня зовут Николай. Прочитал, что на 2018 год в Харькове запланировано множество имиджевых мероприятий. Что это за мероприятия?
— В 2018 году мы планируем проведение порядка 45 крупных спортивных соревнований – имиджевых для Харькова. Большинство из них помогли нашему городу получить звание спортивной столицы Украины. Стараемся каждый год совершенствовать существующие мероприятия и, конечно же, привозить харьковчанам что-то новое и интересное.
— А чем будете открывать новый спортивный год?
— Начинается спортивный год уже 29 апреля – с традиционного, уже пятого «Харьковского марафона». В этом году мы немного изменили трассу, сертифицировали ее. Это единственная трасса в Украине, которая имеет статус сертифицированной в Международном сообществе и находится в сети всех крупных международных марафонов, которые проходят в мире. С каждым годом увеличивается количество бегунов, которые проходят марафонскую дистанцию – 42 км 195 метров. Сейчас уже зарегистрировалось порядка 250 человек. Мы надеемся, что будет порядка 400 именно марафонцев.
Традиционно самыми массовыми остаются забег на 4 км 200 м — так называемая одна десятая часть основного марафона; а также забеги на 10 км, собирающие 4000-5000 человек. Надеюсь, нынешний год не станет исключением. Мы подготовили дополнительные точки питания, дополнительные сервисы для участников и, конечно же, ждем большое количество туристов-спортсменов из всех регионов Украины и не только. С нами уже контактируют иностранные делегации.
— Какие еще крепкие проекты реализуются в Харькове не первый год?
— Май будет достаточно активным месяцем — нас ожидает традиционный «Харьковский вальс» с изменением локаций. В этом году мы его проведем около театра оперы и балета. Буквально сегодня (20 февраля. – Прим. ред
) симфонический оркестр подтвердил свое участие. Подарим харьковчанам действительно масштабное и зрелищное культурно-спортивное мероприятие, где лучшие танцоры города поборются за звание чемпионов.
Также будет проводиться уже 12-й по счету традиционный Харьковский велодень. Совсем скоро предложим харьковчанам самим выбрать флеш-моб, в котором они хотят поучаствовать. Подать идею или, возможно, предложить какой-то другой формат можно будет через определенную форму на нашем сайте. Лучшие идеи будут воплощены в жизнь, а тому, кто ее предложил, обещаем подготовить хороший подарок со стороны спонсоров и организаторов.
Нельзя не вспомнить и пробеги, которые мы организовываем в форме триатлонов. Это действительно харьковский бренд, который собирает большее количество участников из всей Украины.
Спортивные мероприятия становятся традицией города
— Добрый день. Меня зовут Елена. Алексей Сергеевич, какие из интересных проектов будут проводиться в этом году впервые?
— В мае мы планируем открытие Велодома на Белгородском шоссе. И соответственно к этой дате приурочено проведение харьковской велогонки — 100 км на велосипеде до границы с Белгородом и обратно. Подобные мероприятия проходят и в Киеве, и в Одессе, и собирают порядка полутора тысяч велосипедистов из всей Украины. Теперь и мы можем пригласить всех желающих. Чуть позже будет открыта регистрация — следите, смотрите, участвуйте.
Кроме того, мы подготовили мероприятие под названием «Царь горы» — проезд на велосипеде в гору на скорость. Кто быстрее заедет – тот будет победителем.
Также мы сейчас ведем переговоры по поводу проведения «Гонки нации». Это достаточно значимое мероприятие в рамках всей страны. Возможно, оно будет проведено в этом году. Надеемся, что организаторы дадут свое согласие.
А еще — традиционный фестиваль, который состоится в этом году 16 июня на стадионе «Металлист». Но в этот раз мы объединим силовые виды спорта – это и «Богатырские игры», и воркаут, и кросс-фит — в одной локации. Постараемся создать фитнес-концепцию, привезти опытных специалистов-профессионалов из Европы.
— А кто придумывает эти новые мероприятия?
— В основном общественные организации либо мы совместно с ними. Этот процесс происходит постоянно. Изучается, анализируется опыт со всего мира, собираются интересные ивенты, имплементируются у нас.
— Планируете ли, что они станут традиционными для нашего города?
— Мы стремимся к тому, чтобы все наши спортивные мероприятия были традиционными. Таким образом мы развиваем тот или иной вид спорта, привлекая людей. А дальше включается работа федераций – насколько они смогут заинтересовать потенциальных клиентов, чтобы они приводили детей и сами занимались тем или иным видом спорта.
Конечно же, есть мероприятия, которые не прижились по каким-то причинам – объективным или субъективным. Мы стараемся их корректировать, переводить в новый формат, делать их интереснее для жителей города.
Самая важная часть работы – это, наверное, привлечь молодых харьковчан, детей к занятиям, привить им любовь к спорту. Три года назад появились «Харьковские спортивные школьные лиги» – уникальный проект для Украины. За основу взяли школьную баскетбольную лигу. В первый год в школьной лиге по баскетболу участвовало 80 команд, на следующий — 182, а уже в этом году – 372 команды. Их судят профессиональные игроки БК «Политехник». Если брать в абсолютных цифрах, то сегодня в тех или иных соревнованиях в школьных лигах участвуют около 14 тысяч детей. Сейчас турниры проходят в десяти видах спорта. Остальные федерации увидели, что это работает, увидели формат, поняли наши цели и активно присоединяются.
На спортивные состязания – всей семьей
— Алексей Сергеевич, здравствуйте. Денис беспокоит. Есть ли среди запланированных на этот год мероприятий уличные проекты, в которых могут принять участие все горожане?
— Да, и таких проектов много. О марафоне и велодне мы уже говорили. Кроме того, у нас есть проект Street Culture (уличная культура), аналогов которому нет в Украине. Мы собрали ребят, которые занимаются уличными видами спорта, объединили их, прописали план мероприятий на год. Их порядка пятнадцати — и скейтбординг, и BMX (велосипедный мотокросс), и брейк-данс…
Хочу заметить, все наши мероприятия социально ориентированы. Исключительно профессиональных спортивных событий не так много – марафон, например. Понятно, что большое количество марафонцев – это все-таки профессиональные бегуны, но каждый человек, в принципе, в течение полугода, задавшись целью, может подготовиться к марафону.
— А где можно поучаствовать всей семьей?
— В этом году мы запускаем проект под названием «Мы сможем», ориентированный непосредственно на семью. Сейчас как раз разрабатывается формат мероприятия — то ли это будут какие-то веселые старты, то ли конкретные занятия каким-то видом спорта... Но суть будет заключаться в том, чтобы задания выполняла вся семья.
Где поиграть в уличный футбол?
— Добрый день. Меня Максим зовут. Алексей Сергеевич, насколько сейчас развит уличный футбол?
— Не могу сказать, что уличный футбол сегодня слишком уж популярен. Многие даже не знают правил. А мы как раз хотим привить интерес к уличному футболу, поскольку игроков очень много. И в этом году проведем как минимум два мероприятия, которые, надеемся, понравятся харьковчанам.
— Может, людям просто негде играть? Есть ли в городе уличные стадионы?
— Стадионов достаточно большое количество. Тем более каждый год мы стараемся строить как минимум по десять стадионов. Это отличное место для занятий с искусственным покрытием. Все условия, чтобы тренироваться.
— Алексей Сергеевич, добрый день. Меня зовут Александр. На перекрестке Юбилейного проспекта и проспекта Ландау была оборудована площадка, на которой жильцы окрестных домов частенько играли в футбол. Несколько лет назад на этом месте стали строить дом. Огородили все забором — грязь, песок, камни и никакого спорта. Что вы делаете, чтобы подобные площадки не уничтожались, а наоборот – появлялись?
— Каждый день к нам в департамент поступают обращения от жителей города касательно той или иной спортивной площадки. На каждую площадку мы выезжаем, фотографируем, смотрим, что можно сделать, чтобы она продолжала существование и там занимались жители микрорайона. На протяжении двух лет мы реконструировали порядка сорока спортивных площадок. Кроме того, другие департаменты занимаются придомовыми территориями, где расположена спортивная инфраструктура, и приводят их в порядок. Если есть вопрос заявителя – мы с ним разберемся и дадим конкретный ответ.
— А как можно к вам обратиться?
— Можно написать по электронной почте, отправить письменное обращение на имя городского головы, сообщение на страничке в «Фейсбуке» городскому голове — доступны всевозможные средства коммуникации с властью. И обращение не останется без внимания. Всю информацию можно найти на сайте горсовета.
Мнение молодежи учитывается
— Здравствуйте, Алексей Сергеевич. Запланированы ли еще какие-то мероприятия, направленные на развитие молодежной политики? Меня зовут Виктория.
— Буквально несколько дней назад в Киеве прошло мероприятие «Выбор молодежной столицы Украины». К сожалению, мы не получили это звание – оно досталось нашим коллегам из Львова. Хотя позволю себе не согласиться с выбором компетентного жюри — это мое субъективное мнение. Мероприятия, связанные с молодежью, которые сегодня проходят в Харькове, ни по количеству, ни по качеству не уступают львовским.
И таких мероприятий очень много. И основным их двигателем, локомотивом является Харьковский молодежный совет при городском голове. Буквально сейчас идет презентация каждой из десяти профильных комиссий по различным сферам деятельности города — культура, спорт, инфраструктура, экология и т.д.
На сегодняшний день в Харькове проводится 90 таких мероприятий и все они абсолютно разные. Нельзя сказать, что они связаны исключительно с молодежной политикой – это нечто большее. И что меня радует – молодежный совет начал постепенно влиять на решения, которые принимаются непосредственно городским советом. И качество предложенных идей действительно на высоком уровне.
Например, мероприятия, связанные с профориентацией. В прошлом году мы провели возле ХНАТОБа «Ярмарку вакансий», на которой было представлено порядка 50 различных предприятий, которые стремились завербовать студентов. Около 3000 студентов посетили это мероприятие, и 300 человек удалось трудоустроить. Будем продолжать работать в этом направлении – развивать уровень компетенции молодых людей, проводить с ними всевозможные тренинги, занятия.
Сейчас начала работу интернет-платформа «Портал Харьковчанина», на которой будут выставляться всевозможные анонсы, новости, касающиеся проводимых мероприятий, связанных с молодежной политикой города. То есть возможности для молодежи созданы – нужно только быть активным, стремиться к чему-то.
До конца марта принимаются заявки от студентов вузов на участие в проекте «Молодой человек года» и конкурсе молодежных инициатив. По опыту прошлых лет, студенты активно откликаются, участвуют. Тем более что победители, допустим, конкурса молодежных инициатив получают довольно весомые награды: за 1-е место – 20 тысяч гривен, за второе – 15 тысяч, за третье – 10 тысяч. Всего 50 номинаций. Это хороший стимул.
Если говорить о результатах работы молодежи, то лучшим показателем является внедрение такого проекта, как «Бюджет участия». Это когда каждый житель города может подать свою инициативу, проект. И если он получит одобрение харьковчан — то будет профинансирован, и профильный департамент его выполнит. На год под такие проекты выделяется 50 миллионов гривен из городского бюджета.
— А как это работает?
— Заявитель — либо отдельный человек, либо общественная организация – подает ту или иную инициативу, допустим, провести театральный фестиваль. Расписывает бюджет. Если жители города голосуют на сайте за проект, и он набирает определенное количество голосов – то до конца года театральный фестиваль должен быть проведен.
И все это будет реализовано на платформе «Портал харьковчанина» — новости, «Бюджет участия», всевозможные опросы. То есть теперь каждый харьковчанин, по нашей задумке, сможет так или иначе влиять на жизнь города. Портал уже запущен. Сейчас идет отбор в рабочую группу по оценке проектов – шесть представителей общественных организаций, за которых опять-таки будут голосовать жители города. И на сегодняшний день уже можно предлагать проекты к реализации. Ориентируемся, что в начале июня они начнут финансироваться.
Личное дело
Алексей Сергеевич Чубаров
родился 6 марта 1986 года в Светловодске Кировоградской области. В 2008 году окончил Харьковский национальный экономический университет по специальности «международная экономика». В 2008–2009 годах работал главным специалистом по подготовке к Евро-2012 в ГУ экономики ХОГА. С ноября 2009 года — главный специалист в Департаменте по подготовке к Евро-2012 Харьковского горсовета. С января 2011 года — замдиректора Департамента по подготовке к Евро-2012. В ноябре 2012 года возглавил Департамент спортивных имиджевых проектов и маркетинга горсовета. Сейчас – директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта горсовета.
Женат, есть ребенок. Хобби — большой теннис, футбол, был болельщиком «Металлиста».