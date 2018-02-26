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Соперники оказали серьезное сопротивление чемпионам

Соперники оказали серьезное сопротивление чемпионам
В матчах 11-го тура чемпионата Украины по волейболу в мужской Суперлиге, которые прошли в минувшие пятницу и субботу, харьковский «Локомотив» в Хмельницком обменялся победами с местным «Новатором».
Другая харьковская команда – «Юракадемия» – в родном спорткомплексе на Пушкинской дважды переиграла аутсайдера днепровский «Днепр».

Впрочем, и в первой встрече, которую железнодорожники выиграли в Хмельницком с «сухим» счетом партий – 0:3, хозяева площадки оказали действующим чемпионам серьезное сопротивление, о чем недвусмысленно свидетельствует результат по партиям – 23:25, 25:27, 22:25. А вот в повторной игре первые два сета остались уже за хозяевами с одинаковым счетом 25:23. Третью партию выиграл «Локомотив» – 20:25, но в четвертой победу на «больше-меньше» вырвал «Новатор» – 26:24, добившись успеха в матче – 3:1.
И в первой встрече «Юракадемии» с «Днепром» гости, несмотря на то что они прочно закрепились на нижней ступеньке турнирной таблицы, дали юристам настоящий бой. Уже в первой партии юристы вырвали победу лишь на «больше-меньше» – 28:26, выиграли они и второй сет – 25:20. Однако третий и четвертый сеты остались за днепрянами – 18:25, 22:25, и лишь в укороченном пятом подопечные Владимира Романцова сумели сломить сопротивление неуступчивого соперника – 15:10 и победить в матче – 3:2. А вот на следующий день «Юракадемия» уверенно выиграла подряд три сета – 25:14, 25:20, 25:22 и всего за час добилась успеха в матче – 3:0.

В других матчах тура двойную победу праздновали гости. В Чернигове местный «Буревестник-ШВСМ» уступил дебютанту Суперлиги – «Сердцу Подолья» из Винницы – 1:3 (12:25, 25:23, 22:25, 15:25), 2:3 (23:25, 29:27, 18:25, 30:28, 14:16), а в Виннице другая команда этого города – ВК «МХП-Винница» – два раза проиграла львовскому клубу «Барком-кажаны» – 0:3 (23:25, 9:25, 21:25), 1:3 (23:25, 26:24, 27:29, 16:25).

После 22 сыгранных каждой командой матчей турнирное положение обрело такой вид: «Локомотив» – 49 очков (17 побед), «Барком-кажаны» – 49 (16), «Сердце Подолья» – 43 (15), ВК «МХП-Винница» и «Новатор» – по 42 (по 14), «Юракадемия» – 25 (9), «Буревестник-ШВСМ» – 9 (2), «Днепр» – 5 (1).

В очередном, 12-м туре, 1 и 2 марта «Локомотив» примет у себя «Юракадемию», а 2 и 3 марта пройдут встречи «Днепр» – «Буревестник-ШВСМ», «Сердце Подолья» – ВК «МХП-Винница», «Барком-кажаны» – «Новатор».

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