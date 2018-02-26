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«Подарок» из Сибири: в Европу пришли аномальные морозы

«Подарок» из Сибири: в Европу пришли аномальные морозы
На территории многих европейских стран установилась аномально холодная погода, которая пришла из Сибири.
Как сообщает агентство Deutsche Welle, в некоторых городах страны температура упала ниже 20 градусов по Цельсию и власти призывают граждан помогать старикам и бездомным.

В Польше из-за морозов умерло уже как минимум восемь человек, а во Франции, где температура, согласно прогнозам, снизится до минус 10 градусов по Цельсию, погибли два человека. Власти страны открыли дополнительные убежища на время морозов.

В Лондоне 26 февраля выпал снег. Синоптики предупреждают, что сильные снегопады могут привести к сбоям в работе мобильной связи, перебоям подачи электричества и проблемам с транспортом.

Также снегом покрыты улицы Рима, чего почти никогда не случалось. В соседней с Италией Австрии температура упала ниже 20 градусов. В Хорватии и Румынии из-за холодов закрыли несколько школ, а в Нидерландах власти предупреждают об опасности катания на коньках по замерзшим рекам. В Болгарии непогода также вызвала закрытие многих школ и парализовала движение железнодорожного транспорта.

В Германии в некоторых частях страны температура упала до минус 15 градусов. В Берлине, где на улицах живет около трех тысяч человек, заполнены почти все приюты для бездомных. В России по прогнозам метеорологов, сильные морозы продлятся до 28 февраля. Ожидается, что в центральных регионах температура упадет до 35 градусов ниже нуля.

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