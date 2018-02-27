Украинских книг на полках стало больше: инфографика

В середине февраля Государственный комитет телевидения и радиовещания обнародовал перечень из 137 запрещенных в Украине российских книг.

Этот перечень стал продолжением кампании по очистке отечественного рынка от книг антиукраинского содержания.Больше года назад, 1 января 2017 года, в Украине вступил в силу закон об ограничении ввоза из России книг антиукраинского содержания. С тех пор в Украину можно завозить не более десяти российских книг в одни руки. Для поставки издательской продукции в больших объемах нужно иметь специальное разрешение, говорят эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.Проверяет книги на наличие запрещенного контента и выдает разрешения специальный экспертный совет Госкомтелерадио. В него входят ученые, писатели, историки и журналисты, которые читают книги, изучают рецензии и авторские права и после этого предоставляют свое заключение. За год Госкомтелерадио отказало в лицензии на ввоз в Украину 197 российских книг. В частности, в перечень попали издание «История Российского государства» Бориса Акунина, «Любовные письма и дневники Николая Второго» Бориса Соколова, «Дочь Ленина – взгляд на историю» Эдварда Радзинского. Согласно заключению комитета, в той или иной степени они пропагандируют искаженное восприятие истории, отрицают независимость Украины и даже существование Голодомора 1932-1933 годов.– После введения разрешительной системы только 7700 названий российских книг получили разрешение на ввоз в Украину, тогда как в 2016 году было ввезено около 50 тысяч, – говорит вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко. – В денежном эквиваленте стоимость ввозимых российских книг вряд ли будет превышать полтора миллиона долларов, хотя до начала вторжения России в Украину литературы ввозилось более чем на 30 миллионов долларов в год.Конечно, закон не способен полностью решить проблему насыщения рынка антиукраинской продукцией. Ведь разрешительный характер на ввоз российских книг никак не ограничивает распространение подобной продукции в цифровой форме. Поэтому любители запрещенного контента могут покупать книги в электронном виде. Этот вопрос чиновники уже рассматривают и готовятся отрегулировать, в частности, через блокировку российских сайтов. Однако что касается печатной продукции, то запрет российских изданий открыл новые возможности для украинских издательств.По данным Книжной палаты, до 2015 года 70% всех проданных в Украине книг были импортированы из РФ. Однако за последние годы книжный дисбаланс начал исправляться, и оборот российских книг упал почти вдвое. Что касается печати русскоязычных изданий непосредственно в Украине, то тиражи значительно сократились. За четыре года количество экземпляров уменьшилось с 22 до 9 млн. В то же время тиражи книг на украинском языке демонстрируют стабильный рост – с 30 до 33 млн.