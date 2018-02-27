Как харьковчане пережили второй Алчевск

Без тепла сидели школы, садики и больницы

В школах развернули пункты обогрева

Кто виноват?

Последствия масштабной аварии на теплосетях, оставившей без отопления порядка семи сотен жилых домов Харькова, а также школы, детские садики и больницы, чиновники пообещали ликвидировать к обеду понедельника.Масштабную аварию на теплосетях, оставившую без отопления более шестисот жилых домов, школ, садиков, больниц, в том числе и Дом ребенка, сравнивают с техногенной катастрофой 2006 года в Алчевске.— Отопление у нас пропало в субботу вечером. То, что в квартире похолодало, – мы ощутили сразу. Потрогали батареи – холодные. Подождали часа два – тепло не включают. Часов в 12 ночи я позвонила на «057», говорят: «Авария на сетях, когда починят – неизвестно». Я, конечно, в шоке – на улице 18 градусов мороза, квартира остывает мгновенно. Первую ночь как-то переночевали – в десяти одежках, как капуста, под двумя одеялами. Утром в квартире 12 градусов тепла! Обогревателя у нас нет. Всей семьей сгруппировались на кухне, включили газ – все четыре конфорки, горячий чай – уже скоро из ушей полезет… Если аварию не устранят, как пережить еще ночь – даже не знаю, — поделилась в воскресенье харьковчанка Анастасия.В семье харьковчан Тодоровых всего месяц назад родился ребенок. Когда в квартире пропало отопление – родители схватились за голову.— Маленький ребенок, а дома холод нереальный, — рассказывает Виктор. – Сначала надеялись, что вот-вот починят — кутали малышку потеплей, обкладывали грелочками, бутылочками с горячей водой. Однако в квартире буквально с каждой минутой становилось все холоднее. В Харькове родственников у нас нет. К друзьям с грудным ребенком соваться как-то неудобно. Пришлось уже вечером везти Танюшку с женой к родителям в село. Там тоже условий особых нет, но хоть тепло. Отвез, а сам вернулся в Харьков – рано утром на работу, у меня дежурство в воскресенье. В квартире 10 градусов. Спал в куртке, на голове – капюшон, под двумя одеялами… Утром термометр показывал +5 градусов.У жительницы Немышлянского района Анны Петровны батареи уже теплые. Говорит, за полтора суток обогреватель накрутил столько «света», что даже страшно представить. А без него не выжила бы.— Причем как-то странно, тепло дали только в одной половине дома, а в другой – по-прежнему ледяные батареи. Так к нам соседи из холодной части греться прибегают, — радуется она. – Вообще, это конечно безобразие. Летом практически месяц сидели без горячей воды – все эти трубы чинили. Что чинили, если при первых морозах они рванули?! Хотя… все изношено до такой степени… Масштаб аварии покруче техногенной катастрофы в Алчевске будет…Работы по развоздушиванию и наладке внутридомовых сетей в домах, в которых было отключено отопление, рассчитывали завершить к обеду понедельника. Об этом 26 февраля сообщил заместитель председателя ХОГА Евгений Шахненко.— Тепло в Немышлянском районе везде подано, медкомплекс работает в штатном режиме, — сказал Евгений Шахненко. — В дома теплоноситель подали, но во всех домах по-разному идет развоздушивание и наладка внутридомовых сетей, поэтому еще не везде пошло тепло. Думаю, работы на внутридомовых сетях закончим к 13.00.Как сообщил первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов, по состоянию на утро 26 февраля отопление включили во всех медицинских и учебных учреждениях, которые остались без тепла из-за аварии. В жилые дома тепло дадут в течение дня.— На эту минуту все объекты социальной сферы с теплом — это детские сады, школы, больница. Сейчас идет запуск жилищной сферы, — информирует он. — Ремонтные работы на магистральной линии заканчиваются, но мы ее будем использовать как резервную, а по основной магистрали, которая в свое время была резервной, сейчас уже полностью подается теплоноситель. В жилых домах тепло будет после выполнения необходимых регламентных работ.По состоянию на 11.30 понедельника, 26 февраля, без тепла оставалось 44 многоэтажки.Напомним, авария на тепловых сетях в Харькове произошла 24 февраля около 15.00 в Немышлянском районе.— С 15.00 24 февраля от отопления отключен 81 жилой дом — пяти-, девяти- и 16-этажки. А также три детских сада, пять школ и семь лечебных учреждений, среди них пять стационарных, в том числе Дом ребенка и областная травматология, – привел данные Евгений Шахненко.В девять часов вечера 24 февраля и в ночь с субботы на воскресенье (в 2.00 и 5.00) произошли повторные порывы. В результате, по информации ГСЧС Украины, без теплоснабжения остались 666 объектов жилой и социально-бытовой сферы в двух районах города.— Без теплоснабжения остались 605 многоэтажных жилых домов, 26 школ, 21 детский сад, 14 лечебных заведений (из них четыре стационара), — сообщили в ГСЧС. — По состоянию на семь часов утра 25 февраля остается без теплоснабжения 144 объекта — 129 домов, семь детских садов, пять лечебных учреждений и три школы. К ремонтным работам привлечены аварийные бригады КП «ХТС» и «Жилкомсервис».Для организации и координации ликвидации последствий аварии на системах теплоснабжения в Харькове прибыла оперативная группа во главе с заместителем министра регионального развития, строительства и ЖКХ Эдуардом Кругляком и первым заместителем председателя ГСЧС Украины Олегом Мельчуцким. Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер-министр Геннадий Зубко. По его словам, Эдуард Кругляк координирует технически ремонтные вопросы по восстановлению систем жизнеобеспечения, а Олег Мельчуцкий - вопрос оказания необходимой помощи харьковчанам.— Регламентные работы на линиях теплоснабжения не проводили на магистрали с 1973 года, — отметил он. — Поэтому постоянно возникают осложнения, которые требуют дополнительных технических решений. Ремонтные работы по восстановлению ведутся параллельно на двух тепломагистралях – основной и резервной. Это необходимо для подстраховки на случай, если возникнут непредвиденные порывы на одной из линий. Системы електро-, газо- и водоснабжения объектов работают в штатном режиме.Оперативный штаб принял решение о развертывании четырех пунктов обогрева на базе общеобразовательных школ для временного размещения и питания жителей окрестных домов, где отсутствует теплоснабжение.— Для обогрева жителей микрорайона принято решение развернуть пункты обогрева в спортивных залах школ. Проводится поквартирный обход, температура в квартирах около 15-18 градусов тепла, — отметил Геннадий Зубко.Кроме того, подготовлено шесть мобильных пунктов обогрева. Первоначально обеспечение теплом с применением тепловых генераторов осуществляется в четырех лечебных учреждениях с постоянным пребыванием людей. Особое внимание уделено городскому перинатальному центру. Для поддержания температурного режима в детском доме «Малютка» ГСЧС задействовано четыре тепловых генератора. Работниками социальной защиты установлен контроль за оказанием помощи людям с инвалидностью и пожилым людям в домах, которые остались без теплоснабжения.Причиной аварии называют длительную эксплуатацию теплосети. По словам Игоря Терехова, тепловики выполнили все подготовительные работы на участке, где произошла авария. Так что принимать кадровые решения и увольнять представителей «Харьковских тепловых сетей» до выяснения всех деталей произошедших в последние несколько дней аварий не будут.— Горячиться с кадровыми решениями не будем. Вы должны понимать, что есть специалисты, есть отопительный сезон, и сейчас делать скоропалительные выводы мы не будем. Мы все проанализируем, учтем. Четко, шаг за шагом, посмотрим прохождение всего процесса и при подготовке к отопительному сезону, и при подготовке и локализации тех порывов, которые были, — заявил вице-мэр.