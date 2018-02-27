Как харьковчане пережили второй Алчевск

Последствия масштабной аварии на теплосетях, оставившей без отопления порядка семи сотен жилых домов Харькова, а также школы, детские садики и больницы, чиновники пообещали ликвидировать к обеду понедельника.
Масштабную аварию на теплосетях, оставившую без отопления более шестисот жилых домов, школ, садиков, больниц, в том числе и Дом ребенка, сравнивают с техногенной катастрофой 2006 года в Алчевске.
— Отопление у нас пропало в субботу вечером. То, что в квартире похолодало, – мы ощутили сразу. Потрогали батареи – холодные. Подождали часа два – тепло не включают. Часов в 12 ночи я позвонила на «057», говорят: «Авария на сетях, когда починят – неизвестно». Я, конечно, в шоке – на улице 18 градусов мороза, квартира остывает мгновенно. Первую ночь как-то переночевали – в десяти одежках, как капуста, под двумя одеялами. Утром в квартире 12 градусов тепла! Обогревателя у нас нет. Всей семьей сгруппировались на кухне, включили газ – все четыре конфорки, горячий чай – уже скоро из ушей полезет… Если аварию не устранят, как пережить еще ночь – даже не знаю, — поделилась в воскресенье харьковчанка Анастасия.
В семье харьковчан Тодоровых всего месяц назад родился ребенок. Когда в квартире пропало отопление – родители схватились за голову.
— Маленький ребенок, а дома холод нереальный, — рассказывает Виктор. – Сначала надеялись, что вот-вот починят — кутали малышку потеплей, обкладывали грелочками, бутылочками с горячей водой. Однако в квартире буквально с каждой минутой становилось все холоднее. В Харькове родственников у нас нет. К друзьям с грудным ребенком соваться как-то неудобно. Пришлось уже вечером везти Танюшку с женой к родителям в село. Там тоже условий особых нет, но хоть тепло. Отвез, а сам вернулся в Харьков – рано утром на работу, у меня дежурство в воскресенье. В квартире 10 градусов. Спал в куртке, на голове – капюшон, под двумя одеялами… Утром термометр показывал +5 градусов.
У жительницы Немышлянского района Анны Петровны батареи уже теплые. Говорит, за полтора суток обогреватель накрутил столько «света», что даже страшно представить. А без него не выжила бы.
— Причем как-то странно, тепло дали только в одной половине дома, а в другой – по-прежнему ледяные батареи. Так к нам соседи из холодной части греться прибегают, — радуется она. – Вообще, это конечно безобразие. Летом практически месяц сидели без горячей воды – все эти трубы чинили. Что чинили, если при первых морозах они рванули?! Хотя… все изношено до такой степени… Масштаб аварии покруче техногенной катастрофы в Алчевске будет…
Работы по развоздушиванию и наладке внутридомовых сетей в домах, в которых было отключено отопление, рассчитывали завершить к обеду понедельника. Об этом 26 февраля сообщил заместитель председателя ХОГА Евгений Шахненко.
— Тепло в Немышлянском районе везде подано, медкомплекс работает в штатном режиме, — сказал Евгений Шахненко. — В дома теплоноситель подали, но во всех домах по-разному идет развоздушивание и наладка внутридомовых сетей, поэтому еще не везде пошло тепло. Думаю, работы на внутридомовых сетях закончим к 13.00.
Как сообщил первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов, по состоянию на утро 26 февраля отопление включили во всех медицинских и учебных учреждениях, которые остались без тепла из-за аварии. В жилые дома тепло дадут в течение дня.
— На эту минуту все объекты социальной сферы с теплом — это детские сады, школы, больница. Сейчас идет запуск жилищной сферы, — информирует он. — Ремонтные работы на магистральной линии заканчиваются, но мы ее будем использовать как резервную, а по основной магистрали, которая в свое время была резервной, сейчас уже полностью подается теплоноситель. В жилых домах тепло будет после выполнения необходимых регламентных работ.
По состоянию на 11.30 понедельника, 26 февраля, без тепла оставалось 44 многоэтажки.
Без тепла сидели школы, садики и больницы
Напомним, авария на тепловых сетях в Харькове произошла 24 февраля около 15.00 в Немышлянском районе.
— С 15.00 24 февраля от отопления отключен 81 жилой дом — пяти-, девяти- и 16-этажки. А также три детских сада, пять школ и семь лечебных учреждений, среди них пять стационарных, в том числе Дом ребенка и областная травматология, – привел данные Евгений Шахненко.
В девять часов вечера 24 февраля и в ночь с субботы на воскресенье (в 2.00 и 5.00) произошли повторные порывы. В результате, по информации ГСЧС Украины, без теплоснабжения остались 666 объектов жилой и социально-бытовой сферы в двух районах города.
— Без теплоснабжения остались 605 многоэтажных жилых домов, 26 школ, 21 детский сад, 14 лечебных заведений (из них четыре стационара), — сообщили в ГСЧС. — По состоянию на семь часов утра 25 февраля остается без теплоснабжения 144 объекта — 129 домов, семь детских садов, пять лечебных учреждений и три школы. К ремонтным работам привлечены аварийные бригады КП «ХТС» и «Жилкомсервис».
В школах развернули пункты обогрева
Для организации и координации ликвидации последствий аварии на системах теплоснабжения в Харькове прибыла оперативная группа во главе с заместителем министра регионального развития, строительства и ЖКХ Эдуардом Кругляком и первым заместителем председателя ГСЧС Украины Олегом Мельчуцким. Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер-министр Геннадий Зубко. По его словам, Эдуард Кругляк координирует технически ремонтные вопросы по восстановлению систем жизнеобеспечения, а Олег Мельчуцкий - вопрос оказания необходимой помощи харьковчанам.
— Регламентные работы на линиях теплоснабжения не проводили на магистрали с 1973 года, — отметил он. — Поэтому постоянно возникают осложнения, которые требуют дополнительных технических решений. Ремонтные работы по восстановлению ведутся параллельно на двух тепломагистралях – основной и резервной. Это необходимо для подстраховки на случай, если возникнут непредвиденные порывы на одной из линий. Системы електро-, газо- и водоснабжения объектов работают в штатном режиме.
Оперативный штаб принял решение о развертывании четырех пунктов обогрева на базе общеобразовательных школ для временного размещения и питания жителей окрестных домов, где отсутствует теплоснабжение.
— Для обогрева жителей микрорайона принято решение развернуть пункты обогрева в спортивных залах школ. Проводится поквартирный обход, температура в квартирах около 15-18 градусов тепла, — отметил Геннадий Зубко.
Кроме того, подготовлено шесть мобильных пунктов обогрева. Первоначально обеспечение теплом с применением тепловых генераторов осуществляется в четырех лечебных учреждениях с постоянным пребыванием людей. Особое внимание уделено городскому перинатальному центру. Для поддержания температурного режима в детском доме «Малютка» ГСЧС задействовано четыре тепловых генератора. Работниками социальной защиты установлен контроль за оказанием помощи людям с инвалидностью и пожилым людям в домах, которые остались без теплоснабжения.
Кто виноват?
Причиной аварии называют длительную эксплуатацию теплосети. По словам Игоря Терехова, тепловики выполнили все подготовительные работы на участке, где произошла авария. Так что принимать кадровые решения и увольнять представителей «Харьковских тепловых сетей» до выяснения всех деталей произошедших в последние несколько дней аварий не будут.
— Горячиться с кадровыми решениями не будем. Вы должны понимать, что есть специалисты, есть отопительный сезон, и сейчас делать скоропалительные выводы мы не будем. Мы все проанализируем, учтем. Четко, шаг за шагом, посмотрим прохождение всего процесса и при подготовке к отопительному сезону, и при подготовке и локализации тех порывов, которые были, — заявил вице-мэр.