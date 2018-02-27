Метро в Харькове скорее всего подорожает: документ

В Харькове планируют поднять тарифы на проезд в трамваях и троллейбусах до 4 грн, а в метро – до 5 грн.

Проект решения исполкома Харьковского горсовета о повышении стоимости планируется рассмотреть на заседании исполкома 28 марта.В Харькове планируют на гривну повысить стоимость проезда в трамваях, троллейбусах и метро. Соответствующий проект решения исполнительного комитета размещен на сайте горсовета. Как стало известно NewsRoom, исполком состоится 28 марта.Как видно из документа, в горсовете собираются увеличить тариф на проезд в электротранспорте с трех до четырех гривен, а в метро – с четырех до пяти гривен. В обоих случаях исполком объясняет свое решение необходимостью сделать тариф «экономически обоснованным», а также ростом стоимости энергоносителей и прочих расходов.Подорожание проезда в электротранспорте наверняка повлечет за собой и повышение тарифов в маршрутках, замечают корреспонденты NewsRoom. С прошлой недели на некоторых маршрутах появились объявления, анонсирующие повышение стоимости билета. К примеру, пользователи соцсетей выложили фото из 277-й маршрутки, за проезд в которой с 1 марта придется платить восемь гривен.Последний раз проезд в городском электротранспорте дорожал менее года назад, тогда цена за билет в трамваях и троллейбусах выросла с двух с половиной гривен до трех, а в метро – с трех до четырех.Готовить харьковчан к повышению цену проезда в метро местные власти начали еще в середине января: тогда в подземке появились объявления, в которых профсоюз работников требовал увеличить стоимость поездки.Пока, напомним, проезд в трамваях и троллейбусах стоит 3 грн, в метро – 4 грн.