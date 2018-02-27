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Украинцев предупреждают о возможных проблемах с транспортом и электричеством из-за непогоды

Украинцев предупреждают о возможных проблемах с транспортом и электричеством из-за непогоды
Ухудшение погодных условий в период с 27 февраля по 1 марта может привести к нарушению работы транспортной отрасли в большинстве областей страны, кроме западных.
«Вследствие влияния активных циклонов в Украине ожидаются сложные погодные условия: 27 февраля ночью в южной части, днем в Украине, кроме запада, порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами 25 м/с, метели, в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях сильные снегопады, сильные метели, снежные заносы; на дорогах страны гололедица; минимальная температура ночью 15-22 мороза, в северо-западной половине местами 23-27 мороза», - сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Отмечается, что на акватории Азовского моря и в портах ожидаются порывы ветра 25-28 м/с, высота волн 13-20 дм, быстрое обледенение судов; в западной половине акватории Черного моря - высота волн 30-40 дм, медленное обледенение судов. Согласно сообщению, 28 февраля ожидается небольшое послабление осадков и морозов.

При этом 1 марта в южных, восточных и большинстве центральных областей ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами 25-27 м/с, метели, в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Донецкой областях сильный, местами очень сильный снег и гололедица.

«Такие погодные условия могут привести к нарушению и прекращению движения транспорта на отдельных участках дорог, нарушению работы электрических сетей, коммунального хозяйства, строительной и морской отрасли в большинстве областей страны (кроме западных)», - отмечают в министерстве.

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