Харьков

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Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов

Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов
В части домов города временно прекращено водоснабжение.
В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Шариковая, 47 (стояк) до 17:00 27.02.18 г.

Киевский район:
ул. Академика Павлова, 311-а (п. №1) до 17:00 27.02.18 г.

Московский район:
пр. Московский, 41; ул. Гвардейцев Широнинцев, 5-а (п. №4, стояк); ул. Ивана Камышева, 23 (п. №1); ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 20 (п. №4, стояк); ул. Гвардейцев Широнинцев, 54-а (п. №1, стояк) до 20:00 27.02.18 г.

Новобаварский район:
пр. Любови Малой (Постышева), 22 до 20:00 27.02.18 г.

Основянский район:
ул. Кузнечная, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22; пер. Соляниковский, 3, 5, 7, 9 до 20:00 27.02.18 г.

Слободской район:
ул. Дизельная, 16 (п. №1) до 20:00 27.02.18 г.

Холодногорский район:
ул. Инициативная, 4 (п. №8-14), 8 (эт. №2) до 20:00 27.02.18 г.

Шевченковский район:
ул. Клочковская, 342 (п. №1, стояк) до 20:00 27.02.18 г.; ул. Мирная, 3-а (п. №2, стояк) до 20:00 28.02.18 г.

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