Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов 27 февраля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В части домов города временно прекращено водоснабжение.

В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

ул. Шариковая, 47 (стояк) до 17:00 27.02.18 г.



Киевский район:

ул. Академика Павлова, 311-а (п. №1) до 17:00 27.02.18 г.



Московский район:

пр. Московский, 41; ул. Гвардейцев Широнинцев, 5-а (п. №4, стояк); ул. Ивана Камышева, 23 (п. №1); ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 20 (п. №4, стояк); ул. Гвардейцев Широнинцев, 54-а (п. №1, стояк) до 20:00 27.02.18 г.



Новобаварский район:

пр. Любови Малой (Постышева), 22 до 20:00 27.02.18 г.



Основянский район:

ул. Кузнечная, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22; пер. Соляниковский, 3, 5, 7, 9 до 20:00 27.02.18 г.



Слободской район:

ул. Дизельная, 16 (п. №1) до 20:00 27.02.18 г.



Холодногорский район:

ул. Инициативная, 4 (п. №8-14), 8 (эт. №2) до 20:00 27.02.18 г.



Шевченковский район:

ул. Клочковская, 342 (п. №1, стояк) до 20:00 27.02.18 г.; ул. Мирная, 3-а (п. №2, стояк) до 20:00 28.02.18 г.