Культура

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Жан Рено снимается в Карпатах

Жан Рено снимается в Карпатах
Всемирно известный киноактер Жан Рено сейчас находится в украинских Карпатах, где принимает участие в создании украинско-французского триллера "Последний шаг".
Звезда уже дал понять, что это будет последний фильм в его профессиональной карьере.

Журналисты выяснили некоторые подробности пребывания актера в Украине. Так, Жана Рено можно встретить в колыбе на Закарпатье, однако француз категорически отказывается фотографироваться – зато охотно дает автографы. Рядом с актером постоянно находится охранник, который часто перекрывает собой ракурс для фото или видеосъемки. Официанты в ресторанах рассказывают, что Рено за три дня уже попробовал местные банош и деруны, а впоследствии на обед заказал итальянские спагетти. Несмотря на запрет, время от времени сам француз делает исключения относительно фотографирования – и в соцсетях уже появились фотографии с именитым гостем.

Актер поселился в одном из лучших отелей у озера Синевир – на время съемок киношники забронировали его полностью. Рено живет в самых дорогих апартаментах, которые стоят 2,5 тысячи гривен за сутки. В этом отдельном коттедже, который называется "Ляля", в отличие от других интерьер не гуцульский, а традиционный европейский. На берегу озера уже построены декорации для фильма, а территорию вокруг огородили красными лентами, чтобы никто не вышел на лед, покрывший озеро, и не испортил своими следами нетронутый снег.

В кино самое большое озеро Карпат становится канадским. По сценарию, на нем разворачиваются основные события “Последнего шага”. Герой Жана Рено – киллер Генри, который скрывается в домике, но вдруг появляется девушка, которая травмировалась, катаясь на мотосанях. Ее жизнь висит на волоске, а киллер, который всю свою жизнь убивал, впервые спасает. Съемки на Синевире продлятся до 10 марта, а затем продолжатся в Киеве. Премьера фильма запланирована на 2019 год.

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