США обвинили Россию в нарушении договора о ракетах

Помощник заместителя министра обороны США по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг заявил в понедельник, 26 февраля, что Россия провела испытания крылатой ракеты, которая нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Бессрочный договор о ликвидации ракет средней и малой дальности вступил в силу 1 июня 1988 года. США и СССР (а после Россия, как его правопреемница) обязались не производить и не испытывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования дальности от 500 до 5500 километров.

Трахтенберг утверждает, что крылатую ракету наземного базирования SSC-8, которой в России присвоен индекс 9M729, разработали и развернули "в нарушение договора РСМД"."Москва продолжает подрывать Договор по открытому небу и Договор об обычных вооружениях в Европе", − сказал Трахтенберг.Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в нарушении договора РСМД и отметил, что это может привести к новой ядерной гонке в Европе.Осенью 2016 года США обвинили Россию в нарушении договора РСМД и впервые за 16 лет потребовали созыва Специальной проверочной комиссии.