Здоровье

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В Харькове четыре человека попали в больницу с корью

В Харькове четыре человека попали в больницу с корью
В Харькове за последние три дня в больницу из-за кори попало четыре человека.
Среди заболевших трое взрослых и один ребенок. Сейчас все они в состоянии средней тяжести под наблюдением медиков. Все имели по две прививки от кори. Трое взрослых, вероятно, подцепили корь не в Харькове. Ведь все они недавно путешествовать по Украине и заграницей.

Об эпидемии болезни в Харькове говорить рано, говорят врачи, ведь с начала года в городе и области зарегистрировано всего 8 случаев заболевания корью.

Напомним, в Одесской области лабораторно подтвердили две смерти от осложнений в результате заболевания корью. В обоих случаях, которые произошли в феврале этого года, умерли младенцы.

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