В Харькове четыре человека попали в больницу с корью 27 февраля 2018 г. источник 0 0

В Харькове за последние три дня в больницу из-за кори попало четыре человека.

Среди заболевших трое взрослых и один ребенок. Сейчас все они в состоянии средней тяжести под наблюдением медиков. Все имели по две прививки от кори. Трое взрослых, вероятно, подцепили корь не в Харькове. Ведь все они недавно путешествовать по Украине и заграницей.



Об эпидемии болезни в Харькове говорить рано, говорят врачи, ведь с начала года в городе и области зарегистрировано всего 8 случаев заболевания корью.



Напомним, в Одесской области лабораторно подтвердили две смерти от осложнений в результате заболевания корью. В обоих случаях, которые произошли в феврале этого года, умерли младенцы.