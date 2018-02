В Украине наградили лучших артистов по версии организаторов премии YUNA-2018: видео 27 февраля 2018 г. источник 0 0

В Киеве состоялась ежегодная церемония вручения наград музыкальной премии YUNA-2018.

Триумфатором этого года стал Monatik. Артист победил сразу в нескольких номинациях. Так, звездный тренер "Голос. Дети" стал лучшим исполнителем, его видеоклип Vitamin D был назван лучшей видеоработой года. Кроме того, его Live Show Vitamin D признано лучшим концерним шоу.



Вслед за Monatik две награды домой забрала рок-группа The Hardkiss. На YUNA коллектив победил второй год подряд в номинации "Лучшая рок-группа", а композиция "Журавлі", которая по словам Юлии Саниной была написана за 5-10 минут, назавана лучшей украиноязычной песней.



Интересно, что "Открытием года" был названа группа Kazka. А коллектив "Братья Гадюкины" получил награду за особые достижения в музыке.



Список победителей премии YUNA-2018



Лучший исполнитель – Monatik



Лучшая исполнительница - Тина Кароль



Лучшая рок-группа – The Hardkiss



Лучший поп-группа – Время и Стекло



Лучшая песня – "Журавлі", The Hardkiss







Лучший альбом –H2Lo - Loboda



Лучший менеджмент - Mozgi Entertainment



Лучший дуэт – На вершине - Pianoboy и Morphom



Открытие года – Kazka







Лучшая песня - "Тает лед" - Грибы



Лучший видеоклип – Vitamin D - Monatik







Лучшее концертное шоу – Live Show Vitamin D