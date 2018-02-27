В Украине наградили лучших артистов по версии организаторов премии YUNA-2018: видео

В Киеве состоялась ежегодная церемония вручения наград музыкальной премии YUNA-2018.
Триумфатором этого года стал Monatik. Артист победил сразу в нескольких номинациях. Так, звездный тренер "Голос. Дети" стал лучшим исполнителем, его видеоклип Vitamin D был назван лучшей видеоработой года. Кроме того, его Live Show Vitamin D признано лучшим концерним шоу.
Вслед за Monatik две награды домой забрала рок-группа The Hardkiss. На YUNA коллектив победил второй год подряд в номинации "Лучшая рок-группа", а композиция "Журавлі", которая по словам Юлии Саниной была написана за 5-10 минут, назавана лучшей украиноязычной песней.
Интересно, что "Открытием года" был названа группа Kazka. А коллектив "Братья Гадюкины" получил награду за особые достижения в музыке.