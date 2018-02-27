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В Украине наградили лучших артистов по версии организаторов премии YUNA-2018: видео

В Украине наградили лучших артистов по версии организаторов премии YUNA-2018: видео
В Киеве состоялась ежегодная церемония вручения наград музыкальной премии YUNA-2018.
Триумфатором этого года стал Monatik. Артист победил сразу в нескольких номинациях. Так, звездный тренер "Голос. Дети" стал лучшим исполнителем, его видеоклип Vitamin D был назван лучшей видеоработой года. Кроме того, его Live Show Vitamin D признано лучшим концерним шоу.

Вслед за Monatik две награды домой забрала рок-группа The Hardkiss. На YUNA коллектив победил второй год подряд в номинации "Лучшая рок-группа", а композиция "Журавлі", которая по словам Юлии Саниной была написана за 5-10 минут, назавана лучшей украиноязычной песней.

Интересно, что "Открытием года" был названа группа Kazka. А коллектив "Братья Гадюкины" получил награду за особые достижения в музыке.

Список победителей премии YUNA-2018

Лучший исполнитель – Monatik

Лучшая исполнительница - Тина Кароль

Лучшая рок-группа – The Hardkiss

Лучший поп-группа – Время и Стекло

Лучшая песня – "Журавлі", The Hardkiss



Лучший альбом –H2Lo - Loboda

Лучший менеджмент - Mozgi Entertainment

Лучший дуэт – На вершине - Pianoboy и Morphom

Открытие года – Kazka



Лучшая песня - "Тает лед" - Грибы

Лучший видеоклип – Vitamin D - Monatik



Лучшее концертное шоу – Live Show Vitamin D

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