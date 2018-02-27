Харьков

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В Харькове заменят 30 километров тепловых сетей

В Харькове заменят 30 километров тепловых сетей
Около 30 км тепловых сетей планируют заменить в Харькове за средства Мирового банка.
Тепломагистрали в городе изношены на 80%, большинство из них прослужили по 35 лет. Это и стало причиной тех порывов, которые произошли за последние несколько дней в Харькове. Сейчас аварии ликвидированы, и ситуацию можно решить только заменив изношенные трубы на новые.

Как сообщил директор КП «Харьковские тепловые сети» Сергей Андреев, работу с Мировым банком в этом направлении начали вести два года назад. На первом этапе планируется заменить 10 км сетей на различных участках по городу, и сейчас готовится документация для проведения тендеров на выполнение работ. В этом списке отрезок 94-й магистрали, на которой на этих выходных произошла аварийная ситуация.

– Восстановить надежность теплоснабжения можно только заменой этих сетей. Их состояние мы знаем и поэтому два года назад, когда мы начинали работать с Мировым банком, мы эту трассу включили в реконструкцию за счет инвестирования Мирового банка. На сегодняшний день мы имеем уже профинансированные и подготовленные проекты на реконструкцию сетей, общая протяженность которых – около 30 км, – сообщил Сергей Андреев. 

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Как отметил заместитель городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрей Руденко, пока проблемные участки не заменены, коммунальщики работали круглосуточно, чтобы устранить порывы.

– Что касается тех порывов, которые были, тех течей и дефектов – они были устранены. Благодаря совместной работе «Харьковводоканала», «Харьковских тепловых сетей», всех специалистов, которые работали двое суток, – подчеркнул вице-мэр.

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