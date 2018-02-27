Арсен Аваков показал свои доходы за 2017 год 27 февраля 2018 г. источник 0 0

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обнародовал электронную декларацию за прошлый год. В 2017-м он заработал чуть больше миллиона гривен. Его жена Инна - в 52 раза больше, почти 57 млн грн.

Зарплата министра за прошлый год составила 710 тыс. 99 грн, то есть в среднем - 59,1 тыс. грн ежемесячно. Еще 76,8 тыс. грн - роялти. 295 тыс. грн - проценты от вкладов в "Ощадбанке".



Зарплата жены Авакова составила 291 тыс. грн - в среднем 24,3 тыс. грн ежемесячно. Основное место работы - ПАО "Инвестор". Еще 304 тыс. грн на год она получила, работая по совместительству в итальянской компании мужа Avitalia s.r.l. Еще Инна Авакова получила почти 568 тыс. грн процентов от вкладов в "Ощадбанке". Доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав составил 55 млн 812 тыс. 874 тыс. грн - компания Atmosphere Entertainment Inc (Нью-Йорк, США) приобрела у нее долю телеканала "Эспрессо".



Средства Аваковы держат на счетах в государственном "Ощадбанке" и частном "Райффайзен Банк Аваль". У министра на счетах в целом - 1 млн 365 тыс. грн и почти 183 тыс. долларов. В драгоценных металлах - на 200 тыс. грн. У жены на счетах - 1 млн 191 тыс. грн, 3373 евро и 2 млн 185 тыс. долларов. Еще в жены открыт счет в итальянском банке Banca Popolare del Frusinate - там размещено 1 млн 459 тыс. 960 евро.



Наличными Авакови держат 165 тыс. грн, 45 тыс. долларов, 81,2 тыс. евро, 1,9 тыс. канадских долларов, 96 тыс. японских иен.



В Авакова есть две квартиры в Харькове - на 657,9 кв. м и 70,9 кв. м. Еще одна квартира на 55,4 кв. м - в Чугуеве. В Киеве министр снимал гостиничный номер на 77,6 кв. м.



У министра и его жены есть два земельных участка по 12 соток каждый в селе Коробочкино Чугуевского района.



Министр также задекларировал ценностные картины, в том числе работу Пабло Пикассо, иконы, часы, коллекции монет (в том числе золотых) и почтовых марок, до 800 бутылок коллекционного вина из разных стран, дорогую мебель, статуэтки, библиотеку на 8,1 тысячи книг, печатных изданий и журналов XVIII-ХХІ столетий, коллекцию холодного оружия в 9 единиц.



У жены Авакова есть четыре шубы - из меха соболя и норки, каракуля. Она также владелица дорогих сумок, колье с использованием бриллиантов из белого золота, золотых колец с бриллиантами, драгоценными камнями, сережек и ожерелья с жемчужинами и мелкими драгоценными камнями, подвески, черного бриллианта 4.85 BLK DEA, других бриллиантов и тому подобное.



Министр является владельцем 12 акций ПАО ФК "Металлист". Также на него зарегистрирована итальянская компания Avitalia s.r.l. (стоимость в денежном выражении - 8,8 млн грн). Аваков также есть конечным бенефициарным владельцем двух кипрских компаний - Ulisse Management Limited и Fontana Management Limited.



Министр зарегистрировал авторское право на книгу "Ленин с нами?" на трех языках - украинском, русском и английском.