Ученые обнаружили бактерии, которые могли бы выжить на Марсе 27 февраля 2018 г. источник 0 0

Ученые обнаружили бактерии, способные выживать в засушливых регионах, поэтому не исключено, что могли бы выжить и на Марсе.

В чилийской пустыне Атакама температура колеблется в пределах 10-20 °С, зато существенные осадки не наблюдались вообще ни разу, а годовая норма составляет порядка 8 мм. Пустыню нередко сравнивают с Марсом, тем более что напоминают его и многие особенности местной почвы, сообщает NakedScience.



Ученый Дирк Шульце-Макуч и его коллеги в статье, опубликованной журналом Proceedings of the National Academy of Sciences, описали удивительные бактерии, способные выживать и в этих условиях. Они многие годы могут сохраняться в "спящем" состоянии, чтобы пробудиться с первой случайной каплей влаги.



В течение трех лет авторы собирали образцы в восьми областях пустыни, от прибрежных, где все-таки нередко случаются влажные туманы, до внутренних, совершенно сухих регионов "гипераридного ядра" Атакамы. Первая экспедиция состоялась вскоре после рекордных дождей, случившихся в 2015 году, следующие - по тем же местам - были организованы в 2016 и 2017 годах. Секвенируя всю обнаруженную в образцах ДНК, ученые выясняли видовой состав местной "марсианской" микрофлоры, а некоторые геномы секвенировали целиком. Кроме того, они убедились, что имеют дело с ДНК живых микробов.



"Прибрежные" образцы содержали больше всего бактерий - и по числу, и по разнообразию. АТФ они содержали на три порядка больше, чем образцы из самых сухих уголков пустыни. Однако после ливней 2015 года слабые признаки жизни появились и в них; ученые показали, что некоторые бактерии даже размножались в этих условиях. Напротив, следующие годы были засушливыми, и активность микроорганизмов упала, особенно резко - в сухих внутренних регионах. К 2017 году признаков жизни не фиксировалось уже почти нигде. Однако под поверхностью, на глубине в пару десятков сантиметров, бактерии сохранялись.



Был проведен также видовой анализ микробов. Влажный 2015 год сопровождался образованием у побережья бактериальных сообществ, характерных для песчаных почв, а в сухой глубине - характерных для песчаных или даже соляных пустынь. Многие такие организмы легко пережидают самые жесткие неблагоприятные условия годами, образуя инертную плотную спору. "Мы считаем, что эти микробные сообщества могут оставаться "спящими" сотни, а то и тысячи лет, - говорит Дирк Шульце-Макуч, - причем в условиях, которые весьма близки к тому, что можно найти на Марсе".