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Россию лишили всех международных соревнований

Россию лишили всех международных соревнований
С 1 апреля Россия лишится права принимать международные турниры по всем олимпийским и не только видам спорта.
Это следствие принятия нового кодекса Всемерным антидопинговым агентством (WADA), которое в ноябре 2017 года не восстановило в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), что повлекло за собой отстранение сборной России от Олимпиады-2018.

В документе говорится, что с 1 апреля 2018 года и до тех пор, пока РУСАДА не будет восстановлено в правах, никакие новые заявки России на проведение международных соревнований, поданные в международные федерации, подписавшие кодекс WADA, даже не будут рассматриваться.

С теми турнирами, контракты на которые уже подписаны, ничего не будет. А вот после окончания срока их действия у России не будет никаких чемпионатов мира и Европы, никаких этапов авто- и мотогонок, включая Формулу 1, никаких этапов Кубков мира по любому виду спорта, шахматных Олимпиад, Универсиад и Всемирных военных игр.

Соревнования, которые проводятся организациями, не подписывавшими кодекс WADA (например, УЕФА, баскетбольная Евролига или любая из франшиз ММА), под запрет не попадут.

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