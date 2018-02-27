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Из харьковской больницы пропала девочка

Из харьковской больницы пропала девочка
14-летняя Кристина Костенко пропала из Областной детской больницы №7 (ул.Клочковская, 337-А) 26 февраля около 16.30.
Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, девочка ушла без верхней одежды.

Была одета в черные сапоги, черную легкую мастерку, черные штаны. Волосы – светло-русые, рост – 157 см, вес – 42 кг.

При себе из личных вещей был молитвенник в красной обложке. Имеет психический диагноз, стоит на учете психиатра.

Кристина – жительница Богодухова.

По данным ювенальной превенции, к ней в больницу приходил мужчина лет 55-60, который якобы работает при церкви сторожем, ростом 175-180, с залысиной, с усами русого цвета.

Всех, кто может сообщить о местонахождении Кристины, полиция просит сообщить по телефонам 102 или 0502811584 Сергей (волонтер поиска).

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