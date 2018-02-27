Харьковский лицеист завоевал золотую медаль на математической олимпиаде 27 февраля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Международная математическая олимпиада Romanian Master in Mathematics (RMM) проходила с 21 по 26 февраля в городе Бухаресте (Румыния).

На эти интеллектуальные соревнования приглашают участников из разных стран, которые из года в год демонстрируют высокие результаты на Международной математической олимпиаде (IMO). В этом году в Бухарест приехали 107 школьников – представители 18 стран.



Украину представляли восемь школьников, среди которых – четверо харьковчан: трое учеников Харьковского физико-математического лицея №27 (Нго Нгок Тхай Шон, Роман Сарапин, Никита Веприк) и ученик Харьковской гимназии №45 «Академическая гимназия» Илья Коваль. По итогам олимпиады Украина заняла третье общекомандное место. Школьники завоевали одну золотую, четыре серебряные и одну бронзовую медали.



Больше всего баллов – 35 из 42 возможных – получил ученик 27-лицея Нго Нгок Тхай Шон. Такой же результат показали еще два школьника – из Кореи и США. Таким образом, харьковский ученик стал одним из лучших юных математиков мира.



Харьковчане Роман Сарапин и Никита Веприк завоевали серебряные медали, а Илья Коваль – бронзовую.