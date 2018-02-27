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В Харькове поймали иракского барона

В Харькове поймали иракского барона
В Харьковском аэропорту задержали гражданина Ирака, который подозревается в  организации канала нелегальной миграции в Украину и ЕС.
Операцию по задержанию провели оперативники Восточного регионального управления Госпогранслужбы совместно с сотрудниками Миграционной службы.

В сентябре прошлого года 32-летний гражданин Ирака, студент Днепровского медицинского института традиционной и нетрадиционной медицины, пригласил в Украину четырех граждан Ирака. Подозреваемый гарантировал им место для жизни и отъезд из Украины. Но иностранцы нарушили правила пребывания в Украине, и сейчас эти люди объявлены в розыск.

Сотрудниками Государственной миграционной службы Украины по данному факту составлен протокол об административном правонарушении за нарушение порядка предоставления иностранцам жилья, транспортных средств и содействия в предоставлении других услуг и наложено административное взыскание в виде уплаты штрафа в размере 5100 грн.

Рассматривается вопрос о лишении правонарушителя вида на жительство на территории Украины.

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