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Украина и Таиланд договорились о взаимной помощи по уголовным делам

Украина и Таиланд договорились о взаимной помощи по уголовным делам
Украина будет сотрудничать с правоохранительной системой Таиланда при осуществлении и расследовании уголовных дел, особенно в части конфискации полученных преступным путем доходов.
Об этом во вторник, 27 февраля, сообщила пресс-служба президента Петра Порошенко, который подписал соответствующий закон.

Так, договор между Киевом и Бангкоком о взаимной правовой помощи по уголовным делам был заключен 5 июня 2017 года в Таиланде, а документ под названием "закон о ратификации договора между Украиной и Королевством Таиланд о взаимной правовой помощи по уголовным делам" был принят Верховной Радой 8 февраля 2018 года.

Закон вводит правовой механизм сотрудничества судов и других компетентных органов обоих государств в расследовании различных уголовных производств.

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