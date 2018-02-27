Украина и Таиланд договорились о взаимной помощи по уголовным делам 27 февраля 2018 г. источник 0 0

Украина будет сотрудничать с правоохранительной системой Таиланда при осуществлении и расследовании уголовных дел, особенно в части конфискации полученных преступным путем доходов.

Об этом во вторник, 27 февраля, сообщила пресс-служба президента Петра Порошенко, который подписал соответствующий закон.



Так, договор между Киевом и Бангкоком о взаимной правовой помощи по уголовным делам был заключен 5 июня 2017 года в Таиланде, а документ под названием "закон о ратификации договора между Украиной и Королевством Таиланд о взаимной правовой помощи по уголовным делам" был принят Верховной Радой 8 февраля 2018 года.



Закон вводит правовой механизм сотрудничества судов и других компетентных органов обоих государств в расследовании различных уголовных производств.