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ДТП в Харькове: пьяный водитель скрылся с места аварии

ДТП в Харькове: пьяный водитель скрылся с места аварии
Автомобили ВАЗ-21154 и ВАЗ-21099 столкнулись на перекрестке ул.Академика Павлова и пр.Юбилейного 26 февраля около 23.00.
Один из водителей покинул место ДТП.

Полицейские на месте происшествия составили первичный материал и передали ориентировки по уехавшему автомобилю.

Около 00.00 на Салтовском шоссе, 127 полисмены обнаружили автомобиль, который ранее проходил по ориентировке, и остановили его.

Установлено, что водитель ВАЗ-21154 не учел дорожной обстановки, не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с автомобилем Ваз-21099.

В ходе составления материалов полицейские обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. В присутствии двух понятых гражданин отказался от любого прохождения по определению состояния алкогольного опьянения.

На водителя ВАЗ-21154 полицейские составили протоколы по статье 124 (ДТП), 122-4 (покинул место ДТП) и часть 1 статьи 130 (отказ от прохождения на состояние алкогольного опьянения).

Автомобиль эвакуирован на штрафплощадку.

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