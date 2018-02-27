ДТП в Харькове: пьяный водитель скрылся с места аварии 27 февраля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Автомобили ВАЗ-21154 и ВАЗ-21099 столкнулись на перекрестке ул.Академика Павлова и пр.Юбилейного 26 февраля около 23.00.

Один из водителей покинул место ДТП.



Полицейские на месте происшествия составили первичный материал и передали ориентировки по уехавшему автомобилю.



Около 00.00 на Салтовском шоссе, 127 полисмены обнаружили автомобиль, который ранее проходил по ориентировке, и остановили его.



Установлено, что водитель ВАЗ-21154 не учел дорожной обстановки, не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с автомобилем Ваз-21099.



В ходе составления материалов полицейские обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. В присутствии двух понятых гражданин отказался от любого прохождения по определению состояния алкогольного опьянения.



На водителя ВАЗ-21154 полицейские составили протоколы по статье 124 (ДТП), 122-4 (покинул место ДТП) и часть 1 статьи 130 (отказ от прохождения на состояние алкогольного опьянения).



Автомобиль эвакуирован на штрафплощадку.