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Владимир Гройсман собирается участвовать в парламентских выборах

Владимир Гройсман собирается участвовать в парламентских выборах
Премьер-министр Владимир Гройсман планирует участвовать в следующих парламентских выборах 2019 года.
«Я планирую участвовать в следующих парламентских выборах. Вопрос, который должен задать себе каждый политик: зачем вы это делаете? У нас осталось еще почти два года до очередных выборов 2019 года, и после 2019 года жизнь не заканчивается, а Украина должна состояться как сильное государство. В этом контексте я могу сказать, что я буду участвовать для того, чтобы бороться за проведение конкретных необходимых решений», - сказал Гройсман.

По его мнению, до следующих парламентских выборов надо принять новую избирательную систему с открытыми партийными списками. В этом контексте Гройсман напомнил, что парламент принял в первом чтении «неплохой закон, который, может, будет доработан ко второму чтению».

Премьер-министр также подчеркнул, что нужны дальнейшие изменения в экономике и создание «нормальной системы жизни в стране».

«А это возможно в том числе и при поддержке украинского парламента. Поэтому задач очень много, и я планирую участвовать в следующих выборах для реализации этих задач», - отметил премьер-министр.

При этом Гройсман не уточнил, будет ли баллотироваться самостоятельно или в составе какой-либо политической силы.

Как сообщалось, на парламентских выборах 2014 Гройсман прошел в Верховную Раду по списку «Блока Петра Порошенко».

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