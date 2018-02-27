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США выделили 40 миллионов долларов на борьбу с иностранной пропагандой

США выделили 40 миллионов долларов на борьбу с иностранной пропагандой
После нескольких месяцев задержки Госдеп США и Пентагон договорились о выделении как минимум $40 млн на борьбу с иностранной пропагандой, которую финансируют отдельные государства.
Часть суммы добавил частный сектор, сообщил заместитель госсекретаря по вопросам публичной дипломатии и государственных дел Стив Гольдштейн, пишет Politico.

"Это финансирование критически важное для обеспечения того, чтобы мы могли продолжать отвечать на злоумышленное влияние и дезинформацмю, и чтобы мы смогли привлечь глубокие партнерские отношения с нашими союзниками, Кремниевой долиной и другими партнерами в этой борьбе", - сказал Гольдштейн.

Два ведомства подписали меморандум о взаимопонимании относительно перевода денег из Пентагона в государственный американский центр Global Engagement Center.

Как отмечает Politico, в 2016 году центр был основан для борьбы с исламистской пропагандой. Однако позже его мандат расширили для того, чтобы включать противодействие дезинформации, которую финансируют отдельные государства.

Несмотря на то, что Россию прямо не назвали во время объявления о соглашении, ожидается, что американский план сосредоточится на борьбе с кремлевской дезинформацией.

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