США выделили 40 миллионов долларов на борьбу с иностранной пропагандой 27 февраля 2018 г. источник 0 0

После нескольких месяцев задержки Госдеп США и Пентагон договорились о выделении как минимум $40 млн на борьбу с иностранной пропагандой, которую финансируют отдельные государства.

Часть суммы добавил частный сектор, сообщил заместитель госсекретаря по вопросам публичной дипломатии и государственных дел Стив Гольдштейн, пишет Politico.



"Это финансирование критически важное для обеспечения того, чтобы мы могли продолжать отвечать на злоумышленное влияние и дезинформацмю, и чтобы мы смогли привлечь глубокие партнерские отношения с нашими союзниками, Кремниевой долиной и другими партнерами в этой борьбе", - сказал Гольдштейн.



Два ведомства подписали меморандум о взаимопонимании относительно перевода денег из Пентагона в государственный американский центр Global Engagement Center.



Как отмечает Politico, в 2016 году центр был основан для борьбы с исламистской пропагандой. Однако позже его мандат расширили для того, чтобы включать противодействие дезинформации, которую финансируют отдельные государства.



Несмотря на то, что Россию прямо не назвали во время объявления о соглашении, ожидается, что американский план сосредоточится на борьбе с кремлевской дезинформацией.

