Дорожные и коммунальные службы Харькова и области переходят в усиленный режим 27 февраля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Вопросы, связанные с работой всех служб в условиях непогоды, а также план оперативного реагирования на возможные последствия снегопадов обсудили 27 февраля в ходе заседания областного штаба по чрезвычайным ситуациям.