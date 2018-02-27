Дорожные и коммунальные службы Харькова и области переходят в усиленный режим

– На данный момент в южных районах области уже усилились порывы ветра. Они будут сопровождаться обильным снегопадом, – сообщил заместитель председателя ХОГА Евгений Шахненко. – Поставлена задача активизировать все резервы для оперативного реагирования на возможные аварийные ситуации.
По информации, озвученной в ходе совещания заместителем начальника Службы автомобильных дорог области Сергеем Плякой, наиболее вероятны заносы на дорогах Купянского района, в направлении на Симферополь, в Нововодолажском и Красноградском районах, в Киевском направлении – в районе села Снежков.
– В эти районы стягиваем дополнительную мощную технику. Начиная с сегодняшнего вечера, бригады работают в круглосуточном режиме, – сообщил Сергей Пляка.
Всего, по его данным, к расчистке дорог области готовы 742 единицы спецтехники, еще 480 могут быть задействованы дополнительно в случае необходимости. Запасов песчано-солевой смеси у дорожников достаточно. Запаса горючего хватит на первые шесть дней работы в усиленном режиме. По словам Евгения Шахненко, в случае необходимости будет привлекаться областной резерв.
По данным начальника ГСЧС в Харьковской области Александра Волобуева, в области готовы к работе в условиях непогоды 375 стационарных пунктов обогрева и 12 передвижных пунктов.
Что касается работы коммунальных служб, то, по информации директора Департамента ЖКХ и развития инфраструктуры ХОГА Сергея Магдисюка, в подразделениях газоснабжения, тепло- и водообеспечения дежурят 347 аварийных бригад, подготовлено 484 единицы основной и 52 единицы вспомогательной техники. К ликвидации возможных порывов на линиях электропередачи готовы 206 ремонтных бригад «Харьковоблэнерго».
Заседания местных штабов по чрезвычайным ситуациям проводятся в каждом районе и городе области. Координировать ситуацию в регионе будет областной штаб, сообщает пресс-служба ХОГА
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