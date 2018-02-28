Трагедия на Сумской: Зайцевой и Дронову зачитали обвинительный акт 28 февраля 2018 г. источник 0 0

В Харькове состоялось судебное заседание по делу о дорожно-транспортном происшествии с шестью погибшими на улице Сумской, прокурор зачитал обвинительный акт.

Заседание Киевского райсуда Харькова длилось почти пять часов. В самом начале адвокат подозреваемого водителя Геннадия Дронова Сергей Перепелица зачитал ходатайство с требованием выпустить его подзащитного из специального помещения для подсудимых. Против этого не выступали прокуроры и адвокат второго подозреваемого, отвергли такую возможность пострадавшие.



Председательствующий судья Виктор Попрас отклонил ходатайство, после чего Перепелица заявил ходатайство о его отводе. По мнению адвоката, отказ в удовлетворении ходатайства был необоснованным и показал предвзятость и низкую квалификацию судьи.



Рассматривал ходатайство об отводе Попраса другой судья Киевского райсуда Харькова Геннадий Зуб. Против отвода Попрас выступили все стороны процесса. Ходатайство было отклонено. После этого прокурор Игорь Омельченко смог зачитать обвинительный акт по делу, а потерпевшие заявили несколько гражданских исков о возмещении ущерба (суммы от 200 тыс. грн до 1 млн грн).



Отвечая на вопрос судьи об обвинительном акте по делу, обвиняемая Елена Зайцева заявила, что вину признает, гражданские иски признает и готова свидетельствовать по делу.



Обвиняемый Дронов заявил, что вину по обстоятельствам, изложенным в обвинительном акте, не признает, гражданские иски не признает, давать показания по делу готов. Кроме того, суд определил порядок рассмотрения дела. Начнется слушание с допроса потерпевших, после этого будут допрошены обвиняемые, свидетели, в завершение суд будет изучать материалы дела.



В судебном заседании объявлен перерыв до 12:30 четверга, 1 марта.



Напомним, 18 октября 2017 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли пять человек, еще шесть пострадали.



26 октября утром в больнице умерла пострадавшая в ДТП Диана Берченко, таким образом число жертв увеличилось до шести.



За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева. 20 октября суд арестовал ее на два месяца без права внесения залога.



6 ноября водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову сообщили о подозрении в нарушении ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких граждан). 9 ноября суд арестовал Дронова на 42 суток без права внесения залога.



2 февраля обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Зайцевой и Дронова передан в суд.