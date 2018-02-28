Харьков

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В Харькове в усиленном режиме расчищают снег

В Харькове в усиленном режиме расчищают снег
115 единиц снегоуборочной техники работает 28 февраля на улицах Харькова.
Как сообщил директор КСП «Дорремстрой» Виталий Бура, бригады дорожников работают круглосуточно. Минувшей ночью снег на дорогах города убирали 127 машин.

По данным КП «Харьковзеленстрой», в парках и скверах города работают 27 единиц снегоуборочной техники, в том числе 11 тракторов «AVANT», 8 тракторов МТЗ и дургие трактора и машины. 

Вследствие воздействия активных циклонов в Харьковской области наблюдается ухудшение погодных условий, 1 марта ожидается сильный, местами очень сильный снег, сильная метель, снежные заносы, на дорогах гололед. Ветер восточного направления - 17-22 м/сек, местами 25 м/сек. Температура воздуха ночью - 5-10 градусов мороза, днем 1-6 градусов ниже нуля. Высота снежного покрова может составить 50-60 см.

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