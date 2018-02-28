В Вашингтоне открыли площадь Бориса Немцова 28 февраля 2018 г. источник 0 0

Торжественная церемония присвоения имени Бориса Немцова площади перед зданием посольства РФ состоялась 27 февраля. В ней принимали участие вдова Немцова Раиса и дочь Жанна.

Как передает "Немецкая волна", Жанна Немцова в интервью изданию прокомментировала решение городских властей присвоить имя Немцова именно площади перед посольством.



"Я думаю, их логика была такова, что Борис Немцов был российским политиком. России стоит гордиться тем, что Борис Немцов был государственным деятелем и политиком, который хотел видеть Россию более процветающей, европейской, демократической", - заявила она.



Первоначально предложение назвать одну из площадей Вашингтона именем Немцова выдвинул в 2016 году сенатор-республиканец от штата Флорида Марк Рубио. Сообщалось, что в случае одобрения инициативы городским советом российское посольство в США получит адрес: 1 Boris Nemtsov Plaza (площадь Бориса Немцова, дом 1). В начале января горсовет Вашингтона единогласно одобрил законопроект о переименовании.



Борис Немцов был убит выстрелами в спину в ночь на 28 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту недалеко от Кремля в Москве. Исполнители этого преступления были приговорены российским судом к длительным срокам тюремного заключения, но заказчики убийства оппозиционера так и не были установлены.



Голос Америки сообщает, что официальные лица РФ восприняли новый адрес своего посольства в столице США с раздражением. В частности, председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий в январе этого года заявил по поводу наименования площади в Вашингтоне в честь Бориса Немцова: "Грубое, жесткое, сделанное в пику нам, хотя это дело американских властей, но они думали, что они тем самым нас заденут".