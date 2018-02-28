Виктор Янукович срочно вызвал своих адвокатов в Россию: суд перенесен 28 февраля 2018 г. источник 0 0

Оболонский районный суд Киева отложил заседание по делу о государственной измене Виктора Януковича, которое должно было состояться 28 февраля, в связи с неявкой адвокатов экс-президента.