Нардепы узаконили платные дороги в Украине 28 февраля 2018 г. источник 0 0

Верховная Рада Украины приняла закон, который разрешает передавать на условиях концессии дороги общего пользования государственного значения для строительства и эксплуатации.

За соответствующий законопроект №6766 за основу и в целом проголосовали 233 народных депутата.



Решение о проведении концессионного конкурса принимает правительство Украины, в котором, в частности, отмечаются технические параметры автомобильной дороги, базовые финансовые показатели предоставления автомобильной дороги в концессию, предельный срок, на который предоставляется концессия, предельный размер компенсаций концессионеру, маршрут альтернативного бесплатного проезда.



Кабмин определяет максимальный размер платы за разовый проезд по автомобильным дорогам, построенным на условиях концессии, который уплачивается с учетом уровня инфляции; условия, при которых осуществляются концессиедателем компенсации концессионеру.



Автомобильные дороги (их участки) относят к разряду платных лишь при условии их существенного усовершенствования и обеспечения альтернативного проезда транспортных средств бесплатными автомобильными дорогами, длина автомобильных дорог, которые обеспечивают альтернативный бесплатный проезд транспортных средств, не должна превышать более чем в два раза длину платной автомобильной дороги.



Платежи зачисляются в государственный бюджет Украины и используются в соответствии с порядком направления средств государственного дорожного фонда



Предполагается, что принятие закона будет способствовать созданию условий для привлечения инвестиций в отрасль и страну в целом для строительства и эксплуатации автомобильных дорог общего пользования государственного значения, а также позволит обеспечить надлежащее содержание и своевременный ремонт таких дорог и улучшить их техническое состояние.



"Строительство концессионных дорог позволит обеспечить баланс интересов между государством и частным сектором, причем Украина получит качественные автомагистрали, а инвесторы - возможность реализации дополнительных инвестиционных проектов", - считают авторы документа.