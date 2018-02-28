Петр Порошенко внес в Раду законопроект о нацбезопасности 28 февраля 2018 г. источник 0 0

Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект закона о национальной безопасности Украины. Документ опубликован на сайте парламента под регистрационным номером 8068.

В строке статуса законопроекта отмечается, что глава государства определил документ как неотложный. Профильным комитетом для рассмотрения документа определен комитет Рады по вопросам нацбезопасности и обороны.



Спикер парламента Андрей Парубий, открывая сегодняшнее пленарное заседание, сообщил, что безотлагательно передает данный проект закона в комитет.



"Этот законопроект, безусловно, является приоритетным, и я неотложно направляю его в профильный комитет и поручаю срочно его рассмотреть. Этот закон крайне важен для нас в то время, когда Украина борется с российской агрессией. Он важен как для реформирования сектора безопасности, так и для нашего продвижения в НАТО", - сказал Парубий.



Как отмечается в пояснительной записке, данный законопроект разработан во исполнение положений стратегии нацбезопасности, утвержденной указом президента от 26 мая 2015 года №287.



"Цель проекта закона - определение механизмов управления в сфере нацбезопасности и обороны, нормирование структуры и состава сектора безопасности и обороны, системы управления, координации и взаимодействия его органов, внедрение комплексного подхода к планированию в сфере нацбезопасности и обороны для обеспечения устойчивого и эффективного гражданского демократического контроля над органами и формированиями сектора безопасности и обороны", - говорится в записке.



Законопроект содержит пять разделов. В частности, раздел II закрепляет правовые основы и принципы госполитики в сфере нацбезопасности и обороны, "фундаментальные национальные интересы Украины", среди которых - "обеспечение госсуверенитета и территориальной целостности, интеграция в европейское политическое, экономическое, правовое пространство, членство в ЕС и НАТО".



Раздел III определяет принципы и механизмы гражданского демократического контроля, полномочия в нем ветвей власти, местного самоуправления и гражданского общества.



В разделе IV определены состав сектора безопасности и обороны и правовой статус входящих в него основных органов, а также управление и координация в сфере нацбезопасности.



Раздел V в свою очередь регулирует планирование в сфере нацбезопасности и обороны, определяет основные документы долгосрочного планирования, а также порядок их формирования и реализации в документах среднесрочного и краткосрочного планирования.



Ранее в феврале 2018 года министр обороны США Джеймс Мэттис призвал Верховную Раду к скорейшему принятию закона о национальной безопасности Украины.