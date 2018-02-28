Украина

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Участники АТО и их дети будут бесплатно учиться в вузах

Участники АТО и их дети будут бесплатно учиться в вузах
Депутаты Верховной Рады поддержали изменения в украинское законодательство, которые позволяют участникам антитеррористической операции на востоке Украины и их детям получать бесплатное профессионально-техническое и высшее образование.
Законопроект №6298 поддержали 240 народных избранников.

Законом предоставлено право на государственную целевую поддержку для получения профессионально-технического и высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях всех категорий участников боевых действий и их детям.

Соответствующие изменения внесены в законы Украины «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты», «О профессионально-техническом образование», «Об охране детства», «О высшем образовании».

Напомним, сегодня такое право имеют только военнослужащие (резервисты, военнообязанные) и работники ВСУ, Нацгвардии Украины, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции.

В соответствии с действующими нормами государство обеспечивает государственную целевую поддержку для получения профессионально-технического и высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях участникам боевых действий, указанным в пункте 19 части первой статьи 6 Закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», и детям, в том числе детям, которые учатся на дневной форме обучения в профессионально-технических и высших учебных заведениях, – до окончания учебных заведений, но не дольше чем до достижения этими детьми 23 лет.

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