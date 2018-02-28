Экономика

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Украина увеличила отбор газа из хранилищ до рекордного за два года уровня

Украина увеличила отбор газа из хранилищ до рекордного за два года уровня
Украина из-за снижения температуры воздуха увеличила отбор природного газа из подземных хранилищ до рекордного за последние два года уровня – 115 млн куб. м.
«Нынешняя зима решила запомниться особыми морозами и снегопадами в свои последние дни… По состоянию на сегодняшнее утро отбор газа из ПХГ увеличился до максимальных уровней за последние два осенне-зимних периода - до 115 млн кубометров», - сообщила на своей странице в Facebook пресс-служба госкомпании «Укртрансгаз».

В компании также сообщили, что из-за похолодания суточное потребление газа в Украине выросло на 30% по сравнению с последним днем зимы 2017 года – до 200 млн куб. м.

«Сейчас запас газа в ПХГ составляет 10,1 млрд куб. м, что на 18% больше, чем в прошлом году. Этих объемов достаточно для комфортного прохождения Украиной отопительного сезона», - отметили в пресс-службе.

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