Должность министра обороны Украины станет гражданской 28 февраля 2018 г. источник 0 0

Законопроект №8068 «О национальной безопасности», который был внесен в парламент 28 февраля, предусматривает, что министр обороны и его заместители будут назначаться из числа гражданских лиц.

Сейчас почти все должности в Минобороны занимают военные. Единственное исключение - первый заместитель министра Иван Руснак, который уволился из ВСУ в 2010 году, но перед этим он отдал армии более 40 лет жизни. Министр обороны Украины - генерал армии Степан Полторак.



Также документ предусматривает разделение должностей начальника Генерального штаба и главнокомандующего Вооруженных сил. Более того, начальник Генштаба будет подчиняться главнокомандующему.



Главнокомандующий станет самым высоким военным должностным лицом в Вооруженных силах, его будет назначть на должность и увольнять президент страны. Главнокомандующий будет подчиняться президенту и министру обороны.



Главнокомандующий Вооруженных сил будет отвечать за готовность к выполнению возложенных задач и за непосредственное военное руководство и управление применением армии, а также переданных в его подчинение сил и средств других составляющих сил обороны.



Генеральный штаб будет главным органом военного управления по планированию обороны государства, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и силами обороны.



Начальника Генштаба будет назначать и увольнять президент по представлению Министра обороны Украины.



Сейчас должность начальника Генерального штаба и главнокомандующего Вооруженных сил занимает генерал Виктор Муженко.



Напомним, что законопроект №8068 определен как безотлагательный.