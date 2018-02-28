Власть

  • 61
    •  / 

Должность министра обороны Украины станет гражданской

Должность министра обороны Украины станет гражданской
Законопроект №8068 «О национальной безопасности», который был внесен в парламент 28 февраля, предусматривает, что министр обороны и его заместители будут назначаться из числа гражданских лиц.
Сейчас почти все должности в Минобороны занимают военные. Единственное исключение - первый заместитель министра Иван Руснак, который уволился из ВСУ в 2010 году, но перед этим он отдал армии более 40 лет жизни. Министр обороны Украины - генерал армии Степан Полторак.

Также документ предусматривает разделение должностей начальника Генерального штаба и главнокомандующего Вооруженных сил. Более того, начальник Генштаба будет подчиняться главнокомандующему.

Главнокомандующий станет самым высоким военным должностным лицом в Вооруженных силах, его будет назначть на должность и увольнять президент страны. Главнокомандующий будет подчиняться президенту и министру обороны.

Главнокомандующий Вооруженных сил будет отвечать за готовность к выполнению возложенных задач и за непосредственное военное руководство и управление применением армии, а также переданных в его подчинение сил и средств других составляющих сил обороны.

Генеральный штаб будет главным органом военного управления по планированию обороны государства, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и силами обороны.

Начальника Генштаба будет назначать и увольнять президент по представлению Министра обороны Украины.

Сейчас должность начальника Генерального штаба и главнокомандующего Вооруженных сил занимает генерал Виктор Муженко.

Напомним, что законопроект №8068 определен как безотлагательный.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей28 февраля

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3314.9 грн
10 RUB 4.8406 грн
100 USD 2694.82 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи