Владельцев недвижимости в районе строительства новых станций метро ждут в Харьковском горсовете 28 февраля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В связи со строительством третьей линии метрополитена в Харькове от станции «Метростроителей» до станции «Одесская» у владельцев объектов недвижимого имущества, размещенных на территории будущего строительства, выкупят объекты и земельные участки.