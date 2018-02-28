Харьков

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Владельцев недвижимости в районе строительства новых станций метро ждут в Харьковском горсовете

Владельцев недвижимости в районе строительства новых станций метро ждут в Харьковском горсовете
В связи со строительством третьей линии метрополитена в Харькове от станции «Метростроителей» до станции «Одесская» у владельцев объектов недвижимого имущества, размещенных на территории будущего строительства, выкупят объекты и земельные участки.
Такое решение было принято на сессии Харьковского городского совета.

Согласно требованиям Закона Украины «Об отчуждении земельных участков, других объектов недвижимого имущества, размещенных на них, находящихся в частной собственности, для общественных нужд или по мотивам общественной необходимости», в пятидневный срок со дня принятия решения владельцам объектов недвижимого имущества, подлежащих выкупу, были направлены письменные сообщения с информацией об объектах и условиях выкупа, а также о правах и обязанностях собственников указанных объектов, возникших в связи с их выкупом в соответствии с законом. Также письменные сообщения собственникам были опубликованы в газете «Слобідський край» (№16 от 24 февраля 2018 года).

В соответствии с требованиями закона, физические и юридические лица, в собственности которых находятся объекты недвижимости, подлежащие выкупу, в течение месяца должны предоставить в горсовет письменное уведомление о согласии на проведение переговоров или отказе от выкупа.

В горсовете создана отдельная горячая линия для обращений владельцев объектов недвижимого имущества, подлежащих выкупу. В случае возникновения дополнительных вопросов харьковчан просят обращаться по телефону: 725-34-34.

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