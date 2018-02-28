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Харьковское «Динамо» впервые обыграло «Кременчуг» в хоккей

Харьковское «Динамо» впервые обыграло «Кременчуг» в хоккей
В очередных матчах чемпионата Украинской хоккейной лиги (УХЛ) харьковское «Динамо» в минувшую среду в гостях обыграло ХК «Кременчуг», а в субботу победило в Броварах «Волков».
После того как «Кременчуг» накануне во вторник обыграл харьковчан в перенесенном матче 5-го тура – 4:3, игра очередного 37-го тура между этими командами прошла на следующий день в еще более упорной борьбе. В первом и втором периодах обе команды так и не могли «распечатать» ворота соперника, а единственную шайбу в ворота хозяев на 46-й минуте забросил капитан и лучший бомбардир харьковчан Владимир Чердак, реализовав численное преимущество, – 0:1. Это первая в истории победа «Динамо» над «Кременчугом».

Поединок 38-го тура в Броварах получился, наоборот, результативным. Его начало было за «Волками». На 4-й минуте Соломон Шапиро открыл счет – 1:0, а на 8-й Алексей Овчинников увеличил разрыв – 2:0. Однако на первый перерыв команды ушли при преимуществе в две шайбы харьковчан. На 14-й минуте Руслан Лисин сократил отставание – 2:1, а на 15-й Владимир Чердак счет сравнял – 2:2. На 19-й Руслан Лисин вывел вперед «Динамо» - 2:3, а за 4 секунды до перерыва Чердак оформил «дубль» – 2:4.

В середине второго периода, на 30-й минуте, Михаил Шахов сократил разницу до одной шайбы – 3:4. В третьем периоде Богдан Поддубный на 50-й минуте реализовал большинство харьковской команды – 3:5, но на 52-й, также в большинстве, забил защитник «Волков» Демид Лучников – 4:5, а Сергей Микульчик восстановил равновесие – 5:5. И все же «Динамо» сумело увезти домой три полновесных очка: на 56-й минуте Руслан Максименко забросил победную шайбу – 5:6.

Набрав в 39 играх 51 очко, «Динамо» находится на четвертом месте. Заключительную встречу первого этапа наши земляки проведут 28 февраля в Дружковке против победителя «регулярки» – донецкого «Донбасса».

Тем временем стали известны пары команд, которые сыграют в раунде плей-офф. Как и на завершившемся в корейском Пхенчхане олимпийском хоккейном турнире, в чемпионате УХЛ в плей-офф сыграют все шесть команд. Но часть из них получают преференции, а именно две лучших – донецкий «Донбасс» и «Белый барс» из Белой Церкви – выходят напрямую в полуфинал, а четырем остальным предстоит сыграть на стадии четвертьфинала.

Все места в «регулярке» уже определились досрочно, и стало известно, что начнется плей-офф 2 марта матчем «Динамо» с «Галицкими львами» из Новояворовска, занявшими пятое место. 3 марта первый поединок своего противостояния проведут ХК «Кременчуг» (3-е место) и «Волки» (6-е). Четвертьфиналы будут состоять из двух матчей в каждой из серий, а в полуфинал выйдет команда с лучшей разницей заброшенных и пропущенных шайб в каждой паре по сумме двух встреч. При ничейном счете в отдельном матче четвертьфинальной стадии «плей-офф» «овертайм» или серия послематчевых буллитов не проводятся, а в случае ничейного исхода по сумме двух матчей четвертьфинала команды будут играть 20-минутные овер-таймы (сколько потребуется, как в заокеанской НХЛ) до определения победителя противостояния.

Полуфинальные серии пройдут до трех побед одной из команд. Финальная серия «плей-офф» УХЛ будет продолжаться до четырех побед одной из команд.

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