В исправительной колонии состоялось сразу три свадьбы 28 февраля 2018 г. Павел Гусев 0 0

27 февраля 2018 года в государственном учреждении «Холодногорская исправительная колония (№18)» сочетались браком одновременно три пары.

Представительница РАГСа в торжественной обстановке зарегистрировала три брака и выдала молодоженам соответствующие свидетельства. Также новобрачные получили множество теплых поздравлений, напутствий и добрых пожеланий, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции. От имени администрации учреждения молодым семейным парам были предоставлены внеочередные длительные свидания, чтобы они отпраздновали этот значительный день своей жизни.



Исполняющий обязанности начальника учреждения, майор внутренней службы Денис Корсаков искренне поздравил молодоженов и отметил, что заключение брака в местах лишения свободы способствует положительной адаптации осужденных в обществе после освобождения и дает им возможность становиться более ответственными к своей жизни.