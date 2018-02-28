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Харьковский «Гелиос» попал в эпицентр турецкого циклона

Харьковский «Гелиос» попал в эпицентр турецкого циклона
Харьковский «Гелиос» провел четвертый в рамках турецкого сбора товарищеский матч, сыграв вничью с казахстанским «Тоболом» из Костаная – 2:2.
«Тобол» является чемпионом своей страны 2010 года и обладателем Кубка Казахстана-2007, а чемпионат Казахстана-2017 костанайцы завершили на пятом месте. 

По информации пресс-службы ФК «Гелиос», в день матча с самого утра вся Анталья оказалась в эпицентре циклона. Шел сильный ливень, но игрокам команд пришлось покинуть зону комфорта, чтобы на поле спортивного комплекса гостиницы Spice Hotel & SPA выяснить отношения между собой. Поначалу в игре доминировали «солнечные», которым при счете 0:0 удалось дважды проверить на прочность каркас ворот костанайцев. Тот выдержал, однако в какой-то момент оборона «Тобола» дала сбой под давлением со стороны футболистов «Гелиоса»и, как следствие, в ворота казахстанцев был назначен 11-метровый. С «точки» не промахнулся Евгений Чепурненко – 1:0.

Минимальный перевес харьковчан сохранился до перерыва. А в начале второго тайма футболисты «Тобола» перехватили инициативу. Им давалась простая игра – с дальними забросами вперед, борьбой игроков группы атаки за мяч и дальнейшими угрозами воротам «Гелиоса». Первым усилия партнеров в гол воплотил экс-полузащитник днепровского «Днепра» Джаба Канкава – 1:1, а вскоре автором второго гола тобольцев стал бывший защитник луцкой «Волыни» Ванче Шиков – 1:2.

Но, оказавшись в роли догоняющих, «красно-черные» не сникли. Они себе не изменили, продолжая действовать в комбинационном стиле, и смогли свести поединок к ничьей. Итоговый результат матча – 2:2 установил Артем Козлов, своевременно оказавшийся на добивании, когда мокрый мяч выскользнул из рук голкипера «Тобола» Дмитрия Непогодова, как известно, до переезда в Казахстан выступавшего в Украине за молодежные команды киевского «Динамо», донецкий «Металлург» и полтавскую «Ворсклу».

Свой следующий спарринг сбора «Гелиос» должен провести 1 марта. Соперник уточняется.

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