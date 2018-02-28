Политолог: есть вариант, при котором Порошенко не выходит во второй тур 28 февраля 2018 г. источник 1 0

Последние озвученные рейтинги на тему «за кого бы вы проголосовали, если бы президентские выборы были в ближайшие выходные?» красноречиво свидетельстывуют о том, что за год, оставшийся до всенародного волеизъявления, ситуация может кардинально измениться.