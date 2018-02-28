Политика

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Политолог: есть вариант, при котором Порошенко не выходит во второй тур

Политолог: есть вариант, при котором Порошенко не выходит во второй тур
Последние озвученные рейтинги на тему «за кого бы вы проголосовали, если бы президентские выборы были в ближайшие выходные?» красноречиво свидетельстывуют о том, что за год, оставшийся до всенародного волеизъявления, ситуация может кардинально измениться.
Об этом на своей странице в Facebook пишет политический аналитик Дмитрий Корнейчук, сообщает "Страна.ua". "Если так пойдет и дальше, Банковая проиграет сразу двум противникам", - считает он.

"Чуть больше года остается до президентских выборов 2019-го года, и уже понятно: борьба между основными кандидатами планируется очень жесткая. В то же время последние социологические рейтинги показывают, что вполне может получиться очень интересная ситуация. А именно: Порошенко вообще не выйдет во второй тур.

Так, недавно опубликованное группой «Рейтинг» свежее социсследование дает следующие цифры президентских рейтингов: Тимошенко - 18,7%, Порошенко -15,6%, Бойко -11,7%, Гриценко-9,7%, Ляшко -8,7, Рабинович – 8, 3%.

Что мы видим из этого рейтинга?

Во-первых, у Банковой нет ни одной реальной политтехнологии, которая помешала бы выйти во второй тур Тимошенко. А ведь именно в этом и заключалась основная задача Администрации президента. Причем понятно, что Ляшко, основной технический кандидат власти против Тимошенко, не выполняет свою задачу и не может оттянуть у лидера «Батькивщины» голоса аграрного Центра.

Во-вторых, Юго-Восток в итоге может изменить всю картину выборов. Пока что наиболее рейтинговым политиком там является Бойко и Оппоблок. Несмотря на свою пассивность. И этому есть ряд объективных пояснений.

С одной стороны, Оппоблок рассматривается все же как некая прагматичная сила на Юго-Востоке, которой в свое время была Партия регионов. И в первую очередь – Оппоблок производит серьезное впечатление «партии капитала».

С другой – Рабинович не может отобрать большую часть голосов Оппоблока, поскольку своей риторикой забирает в первую очередь бывший электорат «коммунистов» и часть «противвсихов» . Хотя, конечно, и оттягивает на себя некую часть рейтинга Оппоблока.

С третьей – Тимошенко сознательно планирует свою президентскую кампанию с прицелом на Западную и Центральную Украину. И не оттягивает рейтинг Оппоблока на Юго-Востоке. Поэтому, если Бойко начнет активную президентскую кампанию, то его рейтинги вырастут. Что, естественно, вызывает раздражение у конкурентов Оппоблока на Юго-Востоке.

Почему есть потенциал электорального роста?

Первое – это 30-40% неопределившихся на Юго-Востоке, которые теоретически могут поддержать Оппоблок при условии активной кампании с его стороны.

Второе – если Оппоблок начнет активничать, то потянет на себя львиную долю рейтинга Рабиновича. Ведь «феномен Рабиновича» именно в том, что он раскрутился на нынешней пассивности Оппоблока.

Третье - есть потенциальный электоральный резерв для Оппоблока в Центральной Украине, где, если смотреть в региональном разрезе, не все избиратели хотят вновь поддерживать Тимошенко и Ляшко. Но при этом хотят голосовать против власти.

В общем, обьективно говоря, потенциал у Оппоблока есть. Причем можно даже добиться того, что именно Бойко выйдет во второй тур вместе с Тимошенко. Если, конечно, приложить к этому усилия и вести активные действия".

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