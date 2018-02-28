Политолог: есть вариант, при котором Порошенко не выходит во второй тур

Об этом на своей странице в Facebook пишет политический аналитик Дмитрий Корнейчук, сообщает "Страна.ua"
. "Если так пойдет и дальше, Банковая проиграет сразу двум противникам", - считает он.
"Чуть больше года остается до президентских выборов 2019-го года, и уже понятно: борьба между основными кандидатами планируется очень жесткая. В то же время последние социологические рейтинги показывают, что вполне может получиться очень интересная ситуация. А именно: Порошенко вообще не выйдет во второй тур.
Так, недавно опубликованное группой «Рейтинг» свежее социсследование дает следующие цифры президентских рейтингов: Тимошенко - 18,7%, Порошенко -15,6%, Бойко -11,7%, Гриценко-9,7%, Ляшко -8,7, Рабинович – 8, 3%.
Что мы видим из этого рейтинга?
Во-первых, у Банковой нет ни одной реальной политтехнологии, которая помешала бы выйти во второй тур Тимошенко. А ведь именно в этом и заключалась основная задача Администрации президента. Причем понятно, что Ляшко, основной технический кандидат власти против Тимошенко, не выполняет свою задачу и не может оттянуть у лидера «Батькивщины» голоса аграрного Центра.
Во-вторых, Юго-Восток в итоге может изменить всю картину выборов. Пока что наиболее рейтинговым политиком там является Бойко и Оппоблок. Несмотря на свою пассивность. И этому есть ряд объективных пояснений.
С одной стороны, Оппоблок рассматривается все же как некая прагматичная сила на Юго-Востоке, которой в свое время была Партия регионов. И в первую очередь – Оппоблок производит серьезное впечатление «партии капитала».
С другой – Рабинович не может отобрать большую часть голосов Оппоблока, поскольку своей риторикой забирает в первую очередь бывший электорат «коммунистов» и часть «противвсихов» . Хотя, конечно, и оттягивает на себя некую часть рейтинга Оппоблока.
С третьей – Тимошенко сознательно планирует свою президентскую кампанию с прицелом на Западную и Центральную Украину. И не оттягивает рейтинг Оппоблока на Юго-Востоке. Поэтому, если Бойко начнет активную президентскую кампанию, то его рейтинги вырастут. Что, естественно, вызывает раздражение у конкурентов Оппоблока на Юго-Востоке.
Почему есть потенциал электорального роста?
Первое – это 30-40% неопределившихся на Юго-Востоке, которые теоретически могут поддержать Оппоблок при условии активной кампании с его стороны.
Второе – если Оппоблок начнет активничать, то потянет на себя львиную долю рейтинга Рабиновича. Ведь «феномен Рабиновича» именно в том, что он раскрутился на нынешней пассивности Оппоблока.
Третье - есть потенциальный электоральный резерв для Оппоблока в Центральной Украине, где, если смотреть в региональном разрезе, не все избиратели хотят вновь поддерживать Тимошенко и Ляшко. Но при этом хотят голосовать против власти.
В общем, обьективно говоря, потенциал у Оппоблока есть. Причем можно даже добиться того, что именно Бойко выйдет во второй тур вместе с Тимошенко. Если, конечно, приложить к этому усилия и вести активные действия".