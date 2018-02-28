Харьков

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В Харькове полицейские приняли присягу

В Харькове полицейские приняли присягу
В Харькове 27 полицейских присягнули на верность украинскому народу.
Ряды полиции пополнили 19 работников младшего состава и 8 следователей. Полицейские будут работать в разных отделах и отделениях полиции Харькова и области? сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

– Присяга – это как граница, за которой начинается новая жизнь. Этим шагом вы подтверждаете свой жизненный выбор – стать часовыми правопорядка и посвятить себя мужественной и ответственной профессии. Теперь каждому из вас надлежит добросовестно нести службу, чтобы достичь признания и авторитета, – отметил заместитель начальника ГУНП в Харьковской области – начальник следственного управления Сергей Чиж.

Правоохранители прошли все этапы конкурса на службу в полиции – тестирование на знание законодательной базы и общие способности и навыки, показали достаточный уровень физической подготовки, прошли собеседование с полицейской комиссией, первичную профессиональную подготовку и допущены к несению службы.

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