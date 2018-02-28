В Харькове полицейские приняли присягу 28 февраля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харькове 27 полицейских присягнули на верность украинскому народу.

Ряды полиции пополнили 19 работников младшего состава и 8 следователей. Полицейские будут работать в разных отделах и отделениях полиции Харькова и области? сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.



– Присяга – это как граница, за которой начинается новая жизнь. Этим шагом вы подтверждаете свой жизненный выбор – стать часовыми правопорядка и посвятить себя мужественной и ответственной профессии. Теперь каждому из вас надлежит добросовестно нести службу, чтобы достичь признания и авторитета, – отметил заместитель начальника ГУНП в Харьковской области – начальник следственного управления Сергей Чиж.



Правоохранители прошли все этапы конкурса на службу в полиции – тестирование на знание законодательной базы и общие способности и навыки, показали достаточный уровень физической подготовки, прошли собеседование с полицейской комиссией, первичную профессиональную подготовку и допущены к несению службы.