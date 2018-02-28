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«Харьковчанка» не смогла пробиться в финал

«Харьковчанка» не смогла пробиться в финал
Очередной, 5-й тур чемпионата Украины по волейболу в мужской высшей лиге растянулся на два уик-энда: если игры в Сумах, Хмельницком и Лубнах состоялись 17 и 18 февраля, то поединки во Львове прошли на неделю позже – 24 и 25 февраля.
В первой части тура внимание поклонников волейбола нашего региона было обращено к Сумам, где выступал один из лидеров первенства «Змиевской энергетик» из поселка Слобожанский Змиевского района. Змиевчане успешно справились со своей задачей, обыграв «Спартак» из Свалявы (Закарпатская обл.) – 3:1 (23:25, 25:15, 25:20, 25:18) и представляющую два города – Киев и Житомир команду Национального университета физического воспитания и спорта – 3:0 (25:22, 25:20, 25:11). А через неделю во Львове харьковский «Локо-ХГВУФК № 1» проиграл луцкому «Олюртрансу» - 2:3 (28:26, 23:25, 26:24, 15:25, 13:15) и местной «Булаве» - 1:3 (25:21, 14:25, 21:25, 21:25).

С 25 очками после 10 встреч «Змиевской энергетик» продолжает занимать второе место, уступая два очка лидеру – сумскому «ШВСМ-СумГУ». «Локо-ХГВУФК № 1» имеет в своем активе 6 очков и находится на предпоследней 14-й строчке турнирной таблицы. Игры следующего 6-го тура состоятся 3 и 4 марта. «Змиевской энергетик» у себя в Слобжанском сыграет с «Фаворитом» из Лубен (Полтавская обл.) и с «ХАЭС-НАЭК» из Нетешина (Хмельницкая обл.), а «Локо-ХГВУФК № 1» в Бахмуте (Донецкая обл.)  сразится с «Колосом» из Новоселицы (Черновицкая обл.) и «Новатором-2-Пограничником» из Хмельницкого.

Если в мужской высшей лиге до конца первого этапа чемпионата командам осталось провести еще два тура, то в женской высшей лиге первый этап уже завершился в минувшее воскресенье. «Харьковчанка» принимала у себя один из трех квартетов. Победив «Южанку-ЧНУ-ДЮСШ № 5-ВУФК» из Николаева – 3:0 (25:21, 25:21, 25:20) и ВК «СДЮСШ-Педуниверситет» - 3:0 (25:13, 25:7, 25:12), наши девчата уступили черниговскому «Педуниверситету-ШВСМ» - 0:3 (21:25, 24:26, 17:25). Это поражение и оказалось для «Харьковчанки» роковым.

С 22 очками после 11 игр она заняла итоговое пятое место и осталась за бортом финального квартета, который на втором этапе продолжит борьбу за медали и за путевки в Суперлигу.

Вошли в заветную четверку хмельницкий «Новатор» (33 очка), черниговский «Педуниверситет-ШВСМ» (30), полтавская «Полтавчанка» (27) и ивано-франковский «ПНУ-Ивано-Франковск» (23).

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