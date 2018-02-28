Советы от ВХ

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Кому бесплатно установят счетчики воды

Кому бесплатно установят счетчики воды
Слышала, что теперь матерям-одиночкам город бесплатно устанавливает счетчики холодной и горячей воды. Это правда? Что для этого нужно сделать?
Надежда
Действительно, перечень льготных категорий граждан, которые могут подать заявку на бесплатную установку индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, расширен. Соответствующее решение было принято 21 февраля на сессии Харьковского городского совета. Вошли в него и матери-одиночки, но… имеющие не меньше двух несовершеннолетних детей.

Таким образом, льгота предоставляется:
— семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, которые не могут передвигаться (до 18 лет);
— семьям, воспитывающих детей с инвалидностью с онкологическими заболеваниями (до 18 лет);
— семьям, воспитывающих детей, больных ДЦП (до 18 лет);
— семьям с детьми (до 18 лет), где оба родителя - лица с инвалидностью I и II групп;
— неработающим родителям, которые осуществляют уход за ребенком с инвалидностью до 18 лет и которые получают надбавку на уход за ребенком с инвалидностью согласно Закону Украины «О государственной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью»;
— лицам с инвалидностью I группы, которые получают социальную пенсию или государственную социальную помощь;
– семьям матерей-героинь;
— одиноким матерям с двумя и более детьми до 18 лет;
— лицам с инвалидностью I и II групп по зрению.

Напомним, что за счет средств городского бюджета приборы учета воды также устанавливают участникам боевых действий; участникам войны, инвалидам войны; членам семей погибшего (умершего) ветерана войны; гражданам, которые имеют особые заслуги перед Родиной; жертвам нацистских преследований; реабилитированным гражданам, которые стали инвалидами вследствие репрессий; детям войны; лицам пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы; ветеранам труда; многодетным и приемным семьям; участникам АТО.

Заявки на установку счетчиков воды принимают (при наличии паспорта, идентификационного кода и документа, который подтверждает льготу) в районных центрах приема населения коммунальных предприятий «Харьковводоканал» и «Харьковские тепловые сети».

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