В Харькове готовятся к весенней уборке 28 февраля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Уборка и благоустройство Харькова после зимы будут проводиться в марте-апреле.

План мероприятий по приведению территории города в надлежащее санитарное состояние утвердили 28 февраля на заседании исполкома Харьковского горсовета.



Основные усилия будут направлены на ликвидацию несанкционированных свалок, благоустройство мест разрытий после ликвидации аварийных ситуаций на инженерных сетях, а также на уборку и благоустройство придомовых территорий, парков, скверов, детских и спортивных площадок, кладбищ, улиц, остановок.



Согласно плану, в уборке и благоустройстве территорий города будут задействованы департаменты городского совета, администрации районов, коммунальные предприятия и другие организации Харькова.



Также весной в городе запланированы мероприятия по озеленению, в частности, посадка деревьев, кустов, цветов и посев газонов. В марте-апреле в Харькове планируют высадить около 900 молодых деревьев, а в апреле-мае – 2,5 млн цветов.