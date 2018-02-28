Харьков

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В Харькове готовятся к весенней уборке

В Харькове готовятся к весенней уборке
Уборка и благоустройство Харькова после зимы будут проводиться в марте-апреле.
План мероприятий по приведению территории города в надлежащее санитарное состояние утвердили 28 февраля на заседании исполкома Харьковского горсовета.

Основные усилия будут направлены на ликвидацию несанкционированных свалок, благоустройство мест разрытий после ликвидации аварийных ситуаций на инженерных сетях, а также на уборку и благоустройство придомовых территорий, парков, скверов, детских и спортивных площадок, кладбищ, улиц, остановок.

Согласно плану, в уборке и благоустройстве территорий города будут задействованы департаменты городского совета, администрации районов, коммунальные предприятия и другие организации Харькова.

Также весной в городе запланированы мероприятия по озеленению, в частности, посадка деревьев, кустов, цветов и посев газонов. В марте-апреле в Харькове планируют высадить около 900 молодых деревьев, а в апреле-мае – 2,5 млн цветов.

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