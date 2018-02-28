Аферистка сдавала чужие квартиры в Харькове по фальшивому паспорту 28 февраля 2018 г. Альбина Конь 0 0

Прокуратура доказала в Московском районном суде Харькова вину 57-летней жительницы области, которая по поддельным документом сдавала чужое жилье в аренду.

Мошенница обвиняется по ч. 2 ст. 190 и ч. 4 ст. 358 УК Украины, предусматривающих наказание за мошенничество, совершенное повторно, и использование заведомо поддельных документов, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.



По словам начальник управления прокуратуры области Татьяны Сотниковой, мошенницу приговорили к двум годам лишения свободы.



В начале 2016 года женщина, которая дважды была осуждена за махинации с чужим имуществом, находила по объявлениям квартиры, которые сдавались в наем посуточно. Аферистка заселялась на 1-2 дня. За это время, выдавая себя за хозяйку, она передавала ее в долгосрочную аренду другим людям. При этом предъявляла поддельный паспорт, в который была вклеена ее фотография.



Деньги с «клиентов» брала сразу за несколько месяцев. В среднем получала на руки по 5-6 тысяч гривен.



Таким образом, в течение января-февраля 2016 года мошенница «сдала» три квартиры в спальном районе Харькова и «заработала» более 17 тысяч гривен.



Приговор суда не вступил в действие, поскольку продолжается время на апелляционное обжалование.