В Харькове пройдет модный фестиваль с Катей Осадчей 28 февраля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Фестиваль моды и дизайна Kharkiv Fashion пройдет с 29 по 31 марта в Харьковской школе архитектуры на улице Конторской, 5.

Такую локацию организаторы выбрали неслучайно. В конце ХIХ века это здание принадлежало Почетному гражданину города Харькова, купцу и меценату Федору Енуровскому, который проводил в своем особняке спектакли, концерты, балы и благотворительные вечера.



Этот особняк был колыбелью гармонии и красоты дореволюционного Харькова. Kharkiv Fashion соберет под крышей легендарного дома лучших представителей современной харьковской и украинской fashion-индустрии – всех, кто ценит индивидуальность, нестандартность, креативность и широту мышления.



Вести мероприятие будет ведущая телепроекта «Світське життя» на телеканале «1+1» Екатерина Осадчая. В рамках Kharkiv Fashion запланирована съемка нового выпуска программы.



В школе архитектуры пройдут показы коллекций украинских дизайнеров и торговых брендов. Весенний Kharkiv Fashion представит гостям главные тренды нового сезона и даст стимул к развитию fashion-индустрии города и области. На дизайн-маркете, который пройдет в рамках мероприятия, можно будет приобрести новые коллекции отечественных и зарубежных производителей по специальным ценам. Также пройдут различные образовательные мероприятия и семинары, организованные совместно с харьковским кластером дизайна и легкой промышленности, в рамках которых у производителей одежды будет возможность узнать о методах расширения рынков сбыта, увеличении продаж, а также способах вывода продукции на украинский и мировой рынки.



Кроме того, в рамках Kharkiv Fashion состоится уже второй конкурс молодых дизайнеров Start Fashion, который даст возможность начинающим модельерам представить свои работы экспертам fashion-индустрии.