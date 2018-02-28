Харьковский тхэквондист поборется за олимпийскую лицензию 28 февраля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

24 февраля в Киеве состоялся открытый чемпионат КДЮСШ «Школа спорта» по тхэквондо ВТФ, по результатам которого определились составы сборной Украины на чемпионат мира среди юниоров и квалификационный турнир на III Летние юношеские Олимпийские игры.